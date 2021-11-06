Укр

Украина побила рекорд суточной смертности от коронавируса: данные Минздрава за 5 ноября

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус Новость обновлена 06 ноября 2021, 08:46
Коронавирус

Лидером по заболеваемости "короной" остается Днепропетровская область.

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине несколько снизились относительно последних дней, когда было зафиксировано рекордное количество новых больных, однако продолжают оставаться очень высокими: за пятницу, 5 октября, в стране выявили 25 063 новых случаев (из них детей – 1 541, медработников – 398).

Об этом сообщается на сайте Минздрава в субботу утром.

За пятницу зафиксировали такие показатели:

  • заболевших — 25 063 (накануне — 26 488 случаев)
  • госпитализаций — 5 057 (днем ранее — 5 497)
  • летальных случаев — 793 (за среду — 696)
  • выздоровления — 11 817 (в предыдущий день — 13 281 человек)

Наибольшее количество заболевших, как и днем ранее, выявлено в Днепропетровской области — 2 616, за ней идет Одесская — 2 177 зараженных, и Харьковская — 1 535 больных.

При этом зафиксированное количество летальных исходов в сутки (793) стало максимальным в Украине за всю пандемию, при том что предыдущий рекорд был поставлен не так и давно — 26 октября.

Украина приблизилась к отметке в 800 погибших от "короны" в день
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За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 058 014 человек;
  • выздоровело– 2 504 236 человек;
  • летальных исходов – 71 635;
  • проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.

Активных больных по состоянию на субботу, 6 ноября, в Украине 3 058 014.

Как сообщалось, в Украине на фоне растущего количества больных и госпитализированных с коронавирусом заполненность коек с кислородом в части больниц достигла своего предела

Теги:
#Минздрав #Статистика #Коронавирус
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