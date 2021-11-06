Украина побила рекорд суточной смертности от коронавируса: данные Минздрава за 5 ноября

Лидером по заболеваемости "короной" остается Днепропетровская область.

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине несколько снизились относительно последних дней, когда было зафиксировано рекордное количество новых больных, однако продолжают оставаться очень высокими: за пятницу, 5 октября, в стране выявили 25 063 новых случаев (из них детей – 1 541, медработников – 398).

Об этом сообщается на сайте Минздрава в субботу утром.

За пятницу зафиксировали такие показатели:

заболевших — 25 063 (накануне — 26 488 случаев)

госпитализаций — 5 057 (днем ранее — 5 497)

летальных случаев — 793 (за среду — 696)

выздоровления — 11 817 (в предыдущий день — 13 281 человек)

Наибольшее количество заболевших, как и днем ранее, выявлено в Днепропетровской области — 2 616, за ней идет Одесская — 2 177 зараженных, и Харьковская — 1 535 больных.

При этом зафиксированное количество летальных исходов в сутки (793) стало максимальным в Украине за всю пандемию, при том что предыдущий рекорд был поставлен не так и давно — 26 октября.

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За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 058 014 человек;

выздоровело– 2 504 236 человек;

летальных исходов – 71 635;

проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.

Активных больных по состоянию на субботу, 6 ноября, в Украине 3 058 014.

Как сообщалось, в Украине на фоне растущего количества больных и госпитализированных с коронавирусом заполненность коек с кислородом в части больниц достигла своего предела.