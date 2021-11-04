Укр

Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки Новость обновлена 04 ноября 2021, 08:26
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки

Лидером по заболеваемости стала Днепропетровщина.

В Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом — 27 377 новых случаев, это на 3 984 человека больше чем накануне. Среди них — 426 медработников и 1 787 детей. Количество больных в этой категории днем ранее — 421 медработник и 1406 детей.

Об этом сообщает статистика Минздрава. 

За среду:

  • попали в больницу — 5 472 (накануне — 5 935 человек)
  • умерли — 699 человек (днем ранее — 720)
  • выздоровели 12 464 (на 3.11 — 11 937 человек).
  • вакцинированы — 299 272, вторую дозу получили — более 86,3 тыс человек.

Таким образом количество выздоровевших увеличилось, снизился также показатель госпитализации.

Предыдущий рекорд по выявлению новых случаев, согласно данным СНБО, фиксировали в конце октября.

Предыдущий антирекорд по коронавирусу
Предыдущий антирекорд по коронавирусу

Наибольшее количество заболевших — в Днепропетровской области — 2254. Также в тройке лидеров Одесская область — 1899 человека и Киев — 1836. 

Наименьшее количество заболевших — в Кировоградской области. Там выявили 212 случаев.

Ранее "Телеграф" напоминал — какие симптомы штамма "Дельта" коронавируса проявляются по разным дням. 

Также сообщалось, что в Киеве противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений вышли на протест. Они преграждали проезд по центральным столичным улицам.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Украина
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
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В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
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