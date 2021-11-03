Укр

Опознать "Дельту": какие симптомы характерны для коронавируса

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Коронавирус Новость обновлена 03 ноября 2021, 08:46
Коронавирус

Коронавирусом в Украине болеет более 400 тысяч человек.

В Украине продолжают фиксировать большое количество новых заражений коронавирусом. Многие заболевшие подхватывают "Дельту" или его вариацию — новый мутирующий штамм коронавируса. В отличие от предыдущих версий вируса он поражает молодежь и детей намного сильнее. 

"Телеграф" напоминает, как опознать эту вариацию коронавируса и какие симптомы для него характерны. 

В первые три дня "Дельта" схожа с обычной простудой — насморк, температура, боль в мышцах ног. 

Затем могут появиться нарушения вкуса и восприятия запахов, кашель, температура может расти. 

На 4-5 день проявляются симптомы, связанные с ЖКТ — расстройства пищеварения.Тошнота, которая стала характерным симптомом заболевания, может мешать пациенту даже пить, что является важным для выздоровления. 

С 5 по 10 день — критический период. Самочувствие заболевшего может ухудшиться, ломота, кашель и озноб характерны для этого временного отрезка. 

С 10 по 12 дней усиливаются боли в груди, одышка нарастает, может появиться пневмония. 

С 12 по 20 день болезни может наступить выздоровление, но при этом недомогание может сохраниться. 

Штамм "Дельта" характерен тем, что его последствия для организма серьезнее, чем у предыдущих вариантов вируса. Врачи отмечают, что пациенты чаще жалуются на головную боль, а пневмония развивается быстрее. 

Ранее "Телеграф" писал, что к Украине приближаются еще две новых мутации вируса — их зарегистрировали в России. 

Теги:
#Симптомы #Коронавирус #Covid-19 #Штамм Дельта
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