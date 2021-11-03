Опознать "Дельту": какие симптомы характерны для коронавируса
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Коронавирусом в Украине болеет более 400 тысяч человек.
В Украине продолжают фиксировать большое количество новых заражений коронавирусом. Многие заболевшие подхватывают "Дельту" или его вариацию — новый мутирующий штамм коронавируса. В отличие от предыдущих версий вируса он поражает молодежь и детей намного сильнее.
"Телеграф" напоминает, как опознать эту вариацию коронавируса и какие симптомы для него характерны.
В первые три дня "Дельта" схожа с обычной простудой — насморк, температура, боль в мышцах ног.
Затем могут появиться нарушения вкуса и восприятия запахов, кашель, температура может расти.
На 4-5 день проявляются симптомы, связанные с ЖКТ — расстройства пищеварения.Тошнота, которая стала характерным симптомом заболевания, может мешать пациенту даже пить, что является важным для выздоровления.
С 5 по 10 день — критический период. Самочувствие заболевшего может ухудшиться, ломота, кашель и озноб характерны для этого временного отрезка.
С 10 по 12 дней усиливаются боли в груди, одышка нарастает, может появиться пневмония.
С 12 по 20 день болезни может наступить выздоровление, но при этом недомогание может сохраниться.
Штамм "Дельта" характерен тем, что его последствия для организма серьезнее, чем у предыдущих вариантов вируса. Врачи отмечают, что пациенты чаще жалуются на головную боль, а пневмония развивается быстрее.
Ранее "Телеграф" писал, что к Украине приближаются еще две новых мутации вируса — их зарегистрировали в России.
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