Укр

Некоторые больницы заполнены на 100%: в Минздраве ответили, скольким украинцам хватит кислорода

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Харьковская инфекционная больница.
Харьковская инфекционная больница.

Больниц с загруженностью менее половины нет, государство только добавляет места.

В Украине на фоне растущего количества больных и госпитализированных с коронавирусом заполненность коек с кислородом в части больниц достигла своего предела. 

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге. 

Всего в стране для пациентов с коронавирусом, которым нужна кислородная терапия, развернуты 70 127 коек. Из них заняты 69%. Но эта цифра — неравномерная. 

По словам Ляшко на полную забиты 48 больниц из 520 — это 9% от коек с кислородом ковидного фонда медучреждений. 

У многих больниц ситуация также на грани — в 233 больницах, а это более половины ковид-госпиталей в стране, заняты 75% коек с возможностью провести кислородную терапию. Остальные больницы отчитываются о загруженности более половины коечного фонда. 

Для пациентов за прошлую неделю открыли еще более 850 коек.

Нехватка койкомест с возможностью кислородной терапии уже приводит к нападениям на медперсонал — так произошло в Николаеве, где отчаявшиеся родственники пациентки с сатурацией 35 прорвались ночью на территорию больницы. 

В Украине также наблюдается нехватка самого кислорода для пациентов — его уже закупают в соседней Польше. Для того чтобы производить кислород на месте — нужна кислородная станция. 

Как ранее писал "Телеграф" Рада только в ноябре выделила деньги на них. Документ рассматривать начали еще летом. 

Теги:
#Кислород #Больницы #Коронавирус
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