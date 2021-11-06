Некоторые больницы заполнены на 100%: в Минздраве ответили, скольким украинцам хватит кислорода

Больниц с загруженностью менее половины нет, государство только добавляет места.

В Украине на фоне растущего количества больных и госпитализированных с коронавирусом заполненность коек с кислородом в части больниц достигла своего предела.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Всего в стране для пациентов с коронавирусом, которым нужна кислородная терапия, развернуты 70 127 коек. Из них заняты 69%. Но эта цифра — неравномерная.

По словам Ляшко на полную забиты 48 больниц из 520 — это 9% от коек с кислородом ковидного фонда медучреждений.

У многих больниц ситуация также на грани — в 233 больницах, а это более половины ковид-госпиталей в стране, заняты 75% коек с возможностью провести кислородную терапию. Остальные больницы отчитываются о загруженности более половины коечного фонда.

Для пациентов за прошлую неделю открыли еще более 850 коек.

Нехватка койкомест с возможностью кислородной терапии уже приводит к нападениям на медперсонал — так произошло в Николаеве, где отчаявшиеся родственники пациентки с сатурацией 35 прорвались ночью на территорию больницы.

В Украине также наблюдается нехватка самого кислорода для пациентов — его уже закупают в соседней Польше. Для того чтобы производить кислород на месте — нужна кислородная станция.

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