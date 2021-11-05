COVID-19 в Украине не сбавляет темп: сколько людей заразились и попали в больницу за эти сутки

Лидером по заболеваемости стала Днепропетровская область.

В Украине показатели заболеваемости коронавирусом продолжают оставаться высокими. После фиксации очередного рекорда по количеству новых случаев в стране на утро пятницы выявили 26 488 новых случаев.

Об этом сообщает Минздрав.

За четверг зафиксировали такие показатели:

заболевших — 26 488 (накануне — 27 377 случаев)

госпитализаций — 5 497 (днем ранее — 5 472)

летальных случаев — 696 (за среду — 699)

выздоровления — 13 281 (в предыдущий день — 12 464 человек)

вакцинация — 270 320 прививок.

Наибольшие показатели по суточной заболеваемости демонстрирует Днепропетровская область с 2388 заболевшими. Напомним, она была в лидерах и накануне. Наименьшие показатели — у Кировоградщины.

Коронавирусная пандемия в мире охватывает все больше стран — Украина уверенно держится в верхней части рейтинга стран с наибольшим уровнем смертности и заражений. При этом вакцинацию не все считают наилучшим способом преодолеть болезнь. Эпидемиологи заявляют о необходимости локдауна. Но у пандемии появился реальный шанс закончится — в мире запатентовали первое лекарство от COVID-19.

Ранее "Телеграф" писал, что на Одесчине больницу с коронавирусными пациентами начала охранять Нацгвария.