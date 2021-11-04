В Кропивницком и Херсоне безопаснее всего: в каких областях худшая ситуация с COVID

Коронавирусные лидеры Украины на четверг — Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Житомирская области и Киев.

В четверг статистика Минздрава показала — Украина преодолела очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Безусловным антилидером рейтинга, принесшим в статистику почти десятую часть заболевших, стала Днепропетровская область. За сутки там заболели 2254 человек. Область в "красной зоне" с 18 октября.

На втором месте оказалась Одесская область, которая попала в жесткий карантин с того же дня. При том, что в регионе 1899 новых случаев "короны" здесь продолжают проводить массовые праздники и выступают против вакцинации.

Третье место и чуть менее масштабный результат по фиксации новых случаев коронавируса у столицы Украины. Здесь заболели 1836 человек. Киев усилил меры по эпидбезопасности с 1 ноября, поскольку в городе все больше молодого населения попадали в больницу с коронавирусом и госпитали не справлялись. Отметим, что в Киеве прошел накануне массовый митинг антивакцинаторов, которые выступают за снятие карантинных ограничений. На него приехали люди из разных городов.

Свыше полутора тысяч случаев коронавируса за сутки — в Харьковской (1656) и Житомирской областях (1559).

Среди областей, которые меньше всего страдают от коронавируса безусловным лидером остается Кировоградская область. Количество больных в регионе за все время пандемии не превышает суточной украинской заболеваемости. С начала коронавируса в Украине здесь выявили только 25345 случаев, из которых 212 — за минувшие сутки. Немного случаев также в двух других "желтых" областях — Закарпатской и Тернопольской по 421 и 523 соответственно.

При этом наименьшее количество летальных случаев — в области из "красной зоны". Херсонщина, первой получившая жесткие карантинные нормы, демонстрирует снижение количества новых заболевших — 613 за среду и 4 летальных случая.

Ранее "Телеграф" писал, что эпидемиологи считают, что от волны коронавируса этой осенью вакцинация не спасет — нужен локдаун.