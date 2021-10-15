Укр

В "красную зону" с понедельника войдут 5 областей

Автор
Галина Михайлова
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Масочный режим в общественных местах - обязателен. Новость обновлена 15 октября 2021, 17:54
Масочный режим в общественных местах - обязателен.

Усиление мер эпидбезопасности вступит в силу с 18 октября.

После Херсонской области, в которой с 15 октября начала действовать "красная зона" карантина, в перечень областей с более жесткими карантинными нормами попадут еще четыре области.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В список новых областей "красной зоны" попали:

  • Одесчина
  • Запорожье
  • Донетчина
  • Днепропетровщина.

Решение приняли на внеочередном заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в "красной зоне" разрешена работа заведений общепита только на вынос, работа продовольственных рынков и магазинов, АЗС, банков, аптек и ветаптек, СТО.

Запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, развлекательных учреждений, заведений образования (исключая младшие классы и детсады), спортивных и фитнесс залов и бассейнов, проведение массовых мероприятий.

Ограничения могут сниматься при наличии сертификата про вакцинацию.

Ранее "Телеграф" писал, что Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области 15 октября попали в пятерку лидеров по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Красная зона #Covid-19
Масочный режим в общественных местах - обязателен.
Украина
В "красную зону" с понедельника войдут 5 областей
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