В "красную зону" с понедельника войдут 5 областей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 219
Усиление мер эпидбезопасности вступит в силу с 18 октября.
После Херсонской области, в которой с 15 октября начала действовать "красная зона" карантина, в перечень областей с более жесткими карантинными нормами попадут еще четыре области.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
В список новых областей "красной зоны" попали:
- Одесчина
- Запорожье
- Донетчина
- Днепропетровщина.
Решение приняли на внеочередном заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в "красной зоне" разрешена работа заведений общепита только на вынос, работа продовольственных рынков и магазинов, АЗС, банков, аптек и ветаптек, СТО.
Запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, развлекательных учреждений, заведений образования (исключая младшие классы и детсады), спортивных и фитнесс залов и бассейнов, проведение массовых мероприятий.
Ограничения могут сниматься при наличии сертификата про вакцинацию.
Ранее "Телеграф" писал, что Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области 15 октября попали в пятерку лидеров по количеству новых случаев заражения коронавирусом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-