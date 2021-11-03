Евреи и Билл Гейтс истребляют человечество: антиваксеры в Одессе озвучили новый перл (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 552
Пользователей сети "выступление" антивакцинатора повергло в шок
В Одессе под зданием городского совета на митинг вышли несколько противников вакцинации, которые обвинили некую "сионистскую террористическую организацию" и Билла Гейтса в истреблении человечества медикаментами.
Об этом в среду, 3 ноября, сообщил ряд местных СМИ, опубликовав соответствующее видео.
На кадрах, мужчина с помощью мегафона вещал о том, что Украину захватила сионистская террористическая организация, которая прислуживает мировой еврейской олигархии, загоняет людей в боксы и истребляет их медикаментами, чтобы на Земле осталось пол миллиарда людей, как говорил Билл Гейтс.
Кроме того, антиваксер заявил, что население обманывают "с помощью ложных ПЦР-тестов". Сами тесты мужчина объявил недействительными и заявил, что с их помощью "людей называют зараженными и уничтожают".
Стоит отметить, что пользователей сети данное "выступление" повергло в шок. После такого количества высказанных теорий заговоров граждане усомнились в адекватности спикера и заподозрили, что у него может быть "что-то не так с головой".
Ранее "Телеграф" сообщал, что противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-