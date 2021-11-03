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Євреї та Білл Гейтс винищують людство: антиваксери в Одесі озвучили новий перл (відео)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Одесі під стіни міськради на мітинг вийшли антиваксери Новина оновлена 03 листопада 2021, 11:44
В Одесі під стіни міськради на мітинг вийшли антиваксери

Користувачів мережі "виступ" антивакцинатора шокував

В Одесі під будівлею міської ради на мітинг вийшли кілька противників вакцинації, які звинуватили деяку "сіоністську терористичну організацію" та Білла Гейтса у винищенні людства медикаментами.

Про це в середу, 3 листопада, повідомила низка місцевих ЗМІ, опублікувавши відповідне відео.

На кадрах чоловік за допомогою мегафону говорив про те, що Україну захопила сіоністська терористична організація, яка прислуговує світовій єврейській олігархії, заганяє людей у бокси та винищує їх медикаментами, щоб на Землі залишилося пів мільярда людей, як казав Білл Гейтс.

Крім того, антиваксер заявив, що населення дурять "за допомогою помилкових ПЛР-тестів". Самі тести чоловік оголосив недійсними та заявив, що за їх допомогою "людей називають зараженими та знищують".

Варто відзначити, що користувачів мережі цей "виступ" шокував. Після такої кількості висловлених теорій змов громадяни засумнівалися в адекватності спікера і запідозрили, що у нього може бути "щось не так з головою".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо.

Теги:
#Одеса #Мітинг #Антівакцінаторство
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