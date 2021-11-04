У Кропивницькому та Херсоні найбезпечніше: у яких областях найгірша ситуація з COVID

Коронавірусні лідери України на четвер — Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Житомирська області та Київ.

У четвер статистика МОЗ показала — Україна подолала черговий рекорд із захворюваності на коронавірус.

Безумовним антилідером рейтингу, що приніс у статистику майже десяту частину хворих стала Дніпропетровська область. За добу там захворіли 2254 особи. Область у "червоній зоні" з 18 жовтня.

На другому місці опинилася Одеська область, яка потрапила до жорсткого карантину з того ж дня. При тому, що в регіоні 1899 нових випадків "корони" тут продовжують проводити масові свята і виступають проти вакцинації.

Третє місце та трохи менш масштабний результат щодо фіксації нових випадків коронавірусу у столиці України. Тут захворіло 1836 людей. Київ посилив заходи з епідбезпеки з 1 листопада, оскільки у місті дедалі більше молодого населення потрапляли до лікарні з коронавірусом та госпіталі не справлялися. Зазначимо, що у Києві пройшов напередодні масовий мітинг антивакцинаторів, які виступають за зняття карантинних обмежень. На нього приїхали люди із різних міст.

Понад півтори тисячі випадків коронавірусу за добу — у Харківській (1656) та Житомирській областях (1559).

Серед областей, які найменше страждають від коронавірусу, безумовним лідером залишається Кіровоградська область. Кількість хворих у регіоні за весь час пандемії не перевищує добової української захворюваності. З початку коронавірусу в Україні тут виявили лише 25345 випадків, з яких 212 — минулої доби. Небагато випадків також у двох інших "жовтих" областях — Закарпатській та Тернопільській по 421 та 523 відповідно.

При цьому найменша кількість летальних випадків – в області із "червоної зони". Херсонщина, яка першою отримала жорсткі карантинні норми, демонструє зниження кількості нових хворих — 613 за середу та 4 летальні випадки.

Раніше "Телеграф" писав, що епідеміологи вважають, що від хвилі коронавірусу цієї осені вакцинація не врятує — потрібен локдаун.