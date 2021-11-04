Вакцинація – не панацея. Епідеміолог закликала до жорсткого локдауну в Україні
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Медик нагадала, що коронавірус дуже мінливий, а тому може не реагувати на вакцину.
В Україні слід запровадити повноцінний локдаун з усіма обмеженнями, як першої весни після початку пандемії, а не "привілеї для вакцинованих".
Така думка прозвучала в ефірі радіо "НВ" від епідеміолога, доктора медичних наук, головного спеціаліста МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталії Виноград.
Фахівець нагадала, що всі вакцини проти "корони", які використовуються у світі, є експериментальними. Вони "не встигають" за вірусом, котрий мутує, а тому не можуть оформити повноцінного захисту для людини. Про це свідчить спалах захворюваності і серед вакцинованих людей у багатьох країнах, зокрема Ізраїлі та Великій Британії.
"Вакцинація є дуже важливою, але вона, через мінливість вірусу, не вирішила питання, на яке ми так розраховували — щоб випрацювати популяційний імунітет. І зараз, у цій ситуації, ми мали б з вересня запровадити нормальні, повноцінні карантинні обмеження" , — зазначила Наталія Виноград.
За її словами, найкраще Україна впоралася з пандемією першої весни, коли закрила більшість громадських сфер на жорсткий локдаун. Нині принцип "плюшок" для вакцинованих не може допомогти перемогти новий сплеск захворюваності.
"Ніхто у світі не йде на принцип "допуск по вакцинації", а всі йдуть за "допуском по антигену". Є він у тебе? Заходь! Тут потрібно правильно розставляти пріоритети", — наголошує епідеміолог.
За словами медика, вакцинація не є панацеєю.
"Обмеження повинні йти перед вакцинацією, — наголошує Наталія Виноград. — Багато держав запровадили локдаун, а потім на його фоні робили вакцинацію. Проводити ж вакцинацію за такої серйозної епідситуації, та ще й за такої організації, як у нас, просто не можна".
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, які побічні ефекти найчастіше виявляються у людей, які отримали свою вакцину від коронавірусу.
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