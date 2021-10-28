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Жодній країні не уникнути нового локдауну за всіх найкрутіших заходів безпеки

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Тарас Жиравецький Тарас Жиравецький
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Карантин в Україні неминучий, як і в ЄС, вважає експерт
Карантин в Україні неминучий, як і в ЄС, вважає експерт

Головлікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький б’є на сполох і, спираючись на статистику, говорить про загальноєвропейський локдаун

"Судячи зі вчорашньої статистики, Європу знову накриває нова хвиля пандемії... У Польщі знову понад 8000 нових випадків і летальних 133 на добу, у Німеччині 26000+ нових і 146 летальних при тотальній вакцинації та потужному тестовому контролі та респіраторах. У Росії сьогодні рекорд — 1100 летальних та початок локдауну, у Британії також 43000+ нових та 207 летальних. Латвія та Естонія при вакцинації 60% населення йдуть на локдаун, у Румунії катастрофа, ну і про Україну ми в курсі.

Тому, на жаль, новий штам виявився спритнішим і потужнішим, і в мене таке враження, що жодній країні не уникнути нового локдауну при всіх найкрутіших заходах безпеки… Тому тримаємось разом і продовжуємо боротьбу, вона насправді ще тільки починається і може тривати ще не один місяць”.

Раніше Тарас Жиравецький писав, що Україна зараз навіть не на піку хвилі, і найближчим часом до лікарень із коронавірусом потрапить ще 70 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, про те, наскільки велика ймовірність "закриття" всієї країни і чим це загрожує економіці та українцям, "Телеграф" поговорив з експертами.

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Теги:
#Європа #Карантин #Коронавірус #Локдаун
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