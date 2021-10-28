Лікар вважає, що Україна зараз навіть не на піку хвилі, і найближчим часом до лікарень з коронавірусом потрапить ще 70 тисяч пацієнтів

На жаль, ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися: на ранок 28 жовтня зафіксували 26 071 випадок – це рекордний показник за весь час пандемії.

У зв’язку з цим головлікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький б’є на сполох і попереджає про те, що ситуація з госпіталізаціями буде ще гіршою: Україна зараз навіть не на піку хвилі.

"Коли у нас були катастрофи на шахтах або збили наш літак, керівництво країни оголошувало національну жалобу. Враховуючи показники смертності від ковіду в Україні, у нас тепер має бути жалоба щодня... Я не бачу виходу легкого із ситуації, що склалася, і, на жаль, ми ще не на піку хвилі.

Вчора було виявлено понад 26000 нових випадків ковіду, госпіталізовано 5366 осіб у тяжкому стані до лікарень, 576 ми втратили назавжди… Судячи з моїх розрахунків, за два тижні 6500 буде госпіталізовано за одну добу. Якщо щодня забирати в лікарні більше 5000 на добу, то через два тижні ще 70 000 опиниться в лікарнях. На сьогоднішній день у нас більше пацієнтів у лікарнях, ніж навесні 2021 року.

Чи витримає система 130 тисяч госпіталізацій? Питання до тих, хто каже, що все під контролем... Винних уже знайдено — прості люди... Чи вистачить кисню та медиків, питання риторичне".