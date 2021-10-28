В Україні черговий антирекорд із захворюваності на COVID-19 і більше 550 померлих за добу
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Лідер із заражень — Одеська область.
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати — на ранок 28 жовтня зафіксували 26 071 випадків, що на 3497 осіб більше, ніж у минулу добу. Це рекордний показник за весь час пандемії. Серед хворих 477 медиків та 1 830 дітей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Згідно зі статистикою за 27 жовтня:
- потрапили до лікарні з COVID-19 — 5 366 осіб (напередодні — 5 925)
- померли — 576 людей (попереднього дня — 692)
- одужали — 10 006 осіб (днем раніше — 11 593)
- вакциновані від коронавірусу — 291 985, серед них другою дозою — 79 301 людина.
Попередній показник максимальної добової захворюваності фіксували трохи менше тижня тому.
Найбільшу кількість хворих виявили на Одещині — 2296 хворих, це антирекорд для регіону. У трійці лідерів також є Дніпропетровська та Житомирська області. Тут захворіли за минулий день 2113 та 1668 осіб відповідно.
Найменше нових випадків ковіда — у Кіровоградській області (184 особи).
Раніше " Телеграф " повідомляв, що в Україні став доступний сертифікат після першої вакцинації тим, хто не має біометричного паспорта або ID-карти на порталі "Дія".
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