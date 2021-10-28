В Україні черговий антирекорд із захворюваності на COVID-19 і більше 550 померлих за добу

Лідер із заражень — Одеська область.

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати — на ранок 28 жовтня зафіксували 26 071 випадків, що на 3497 осіб більше, ніж у минулу добу. Це рекордний показник за весь час пандемії. Серед хворих 477 медиків та 1 830 дітей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно зі статистикою за 27 жовтня:

потрапили до лікарні з COVID-19 — 5 366 осіб (напередодні — 5 925)

померли — 576 людей (попереднього дня — 692)

одужали — 10 006 осіб (днем раніше — 11 593)

вакциновані від коронавірусу — 291 985, серед них другою дозою — 79 301 людина.

Попередній показник максимальної добової захворюваності фіксували трохи менше тижня тому.

Попередній рекорд захворюваності 22 жовтня

Найбільшу кількість хворих виявили на Одещині — 2296 хворих, це антирекорд для регіону. У трійці лідерів також є Дніпропетровська та Житомирська області. Тут захворіли за минулий день 2113 та 1668 осіб відповідно.

Найменше нових випадків ковіда — у Кіровоградській області (184 особи).

Раніше " Телеграф " повідомляв, що в Україні став доступний сертифікат після першої вакцинації тим, хто не має біометричного паспорта або ID-карти на порталі "Дія".