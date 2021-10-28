"Жовтий" сертифікат про вакцинацію від COVID-19 доступний на порталі "Дія"

Його можна згенерувати на 4 місяці.

Отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу можна як через програму "Дія", так і через однойменний портал. Тепер така опція доступна не тільки для сертифікатів про повну імунізацію, але й для тих, хто отримав першу дозу щеплення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Документи про отримання першої дози дводозного щеплення від коронавірусу можна зберегти на своєму смартфоні або планшеті та пред’являти за потреби у форматі pdf, також "жовтий" сертифікат можна роздрукувати.

Хто може скористатися послугою: всі громадяни України, які можуть зареєструватися на порталі, але при цьому вони не мають ID-картки або біометричного паспорта для користування повним функціоналом програми "Дія".

Термін дії такого сертифікату – 120 днів, після отримання другої дози можна згенерувати повний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Сертифікат про отримання першої дози вакцини стане в нагоді при поїздках за кордон області.

Раніше "Телеграф" писав, що внутрішні сертифікати в Україні бувають двох типів "жовті" та "зелені", що підтверджують одну або дві дози щеплення від COVID-19. На етапі тестування ще кілька типів сертифікатів, зокрема про перенесену коронавірусну інфекцію.