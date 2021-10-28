"Желтый" сертификат о вакцинации от COVID-19 доступен на портале "Дия"

Его можно сгенерировать на 4 месяца.

Получить сертификат про вакцинацию от коронавируса можно как через приложение "Дия", так и через одноименный портал. Теперь такая опция доступна не только для сертификатов про полную иммунизацию, но и тем, кто только получил первую дозу прививки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Документы о получение первой дозы двухдозной прививки т коронавируса можно сохранить на своем смартфоне или планшете и предъявлять по необходимости в формате pdf, также "желтый" сертификат можно распечатать.

Кто может воспользоваться услугой: все граждане Украины, которые могут зарегистрироваться на портале, но при этом у них нет ID-карты или биометрического паспорта для пользования полным функционалом приложения "Дия".

Срок действия такого сертификата — 120 дней, после получения второй дозы можно сгенерировать полный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Сертификат о получении первой дозы вакцины пригодится при поездках за границу области.

Ранее "Телеграф" писал, что внутренние сертификаты в Украине бывают двух типов "желтые" и "зеленые" подтверждающие одну или две дозы прививки от COVID-19. На этапе тестирования — еще несколько типов сертификатов, в частности — о перенесенной коронавирусной инфекции.