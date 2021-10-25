Укр

В Украине анонсировали новые "ковидные" сертификаты для "Дии"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Дия"
"Дия"

Разработчики "Дии" готовят новые функции для получения "ковидных" документов.

Минцифры планирует продолжать развивать электронную версию сертификатов о вакцинации против COVID-19 и планирует добавить некоторые новые функции в приложение "Дия".

Соответствующими планами поделился глава ведомства Михаил Федоров.

В частности, по его словам, будет максимально упрощен процесс подписания согласия при получении сертификата вакцинации. Он уточнил, что там будет задействована технология распознавания лица по фото.

Кроме того он указал, что первая лаборатория уже подключена к бета-тестированию ковидных сертификатов для ПЦР-тестов. Федоров также указал, что идут работы над запуском сертификатов для тех, кто уже переболел.

Будет также запущена функция генерации PDF-файла с сертификатом для мобильных устройств. На веб-портале "Дия" такая возможность уже есть.

В Минцифры продолжают вести работу над исправлением алгоритма внесения данных врачами, которые иногда допускали ошибки при внесении номера вакцины или количества доз.

Как сообщалось ранее, на просторах интернета появилось приложение, которое копирует интерфейс "Дии". С помощью него можно подделать сертификат вакцинации и другие документы, которые присутствуют в оригинальном приложении Минцифры.

В самом министерстве о существовании приложения уже знают и напомнили, что пользование ним может расцениваться как нарушение уголовной статьи о подделке документов.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #ДИЯ #Михаил Федоров #Минцифры #Covid-19
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