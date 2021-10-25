В сети продают поддельную "Дию": во сколько оценили фейк и как не попасть на аферистов

Кроме "паспорта", в приложении также появился и ненастоящий сертификат о вакцинации

Мошенники вышли на новый уровень — на просторах интернета предлагают приобрести фейковую версию приложения "Дия" для мгновенной подделки документов.

Особенности такой махинации рассказали на портале "Gagadget".

Известно, что "псевдо-Дию" пытаются разрекламировать с помощью давно заброшенной страницы в соцсети Facebook и через мессенджер Telegram. При этом во втором варианте канал максимально пытаются сделать схожим с оригинальным, который контролируется Минцифры — чтобы заманить как можно больше пользователей к себе.

Реклама подделки на Facebook

Пока программа доступна лишь для пользователей телефонов на ОС Android. В ней можно "сделать" паспорт, студенческий билет, идентификационный код и даже водительские права. Не обошлось с последним обновлением и про сертификаты о вакцинации. Однако предложить мошенники смогли разве что внутренний "зеленый" (о якобы двух дозах вакцины).

Поддельные документы

Суть приложения состоит в том, что его пользователь может заменить во всех этих документах имя, фото и дату рождения на собственные. Естественно, что при считывании QR-кода такие "документы" проверки не пройдут.

Впрочем, фейковую "Дию" рекламируют, как отличное пособие для подростков, желающих покупать алкоголь и сигареты без проблем, а также противников вакцинации.

Так зазывают доверчивых украинцев приобрести подделку

Реклама фейкового приложения

Оценили подобное приложение не слишком высоко — доступ к ней можно заполучить за 120 гривен.

На подобную дерзость уже отреагировал глава Минцифры Михаил Федоров. Он предупредил тех, кто попытается воспользоваться подобным приложением — за подобное грозит ответственность, ведь, по сути, это является подделкой документов. Организаторам же мошеннической схемы министр передал своеобразный "привет".

Добавим, что и генеральная прокурор Ирина Венедиктова предупреждала, что за любую подделку документов, в том числе ковидных сертификатов, в Украине будут наказывать по всей строгости закона.

А чтобы не попасться в лапы мошенникам, лучше обзавестись настоящими документами. Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как и где можно сформировать COVID-сертификат.