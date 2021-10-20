Карантин близится: где можно получить сертификат о вакцинации

В "карантинные времена" этот документ может значительно упростить жизнь.

С 21 октября в Украине вступают новые правила, согласно которым поездки между регионами станут практически невозможными для украинцев, не имеющих на руках сертификата вакцинации или свидетельства о перенесенном COVID-19. Кроме того, в Минздраве ранее заявляли, что большинство карантинных ограничений "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на тех, у кого есть документы, подтверждающие факт прохождения курса иммунизации. Таким образом этот документ начинает приобретать огромную ценность в современных условиях.

Разбираемся в том, как его получить.

Первым делом стоит понимать, что для получения соответствующего сертификата необходимо получить прививки от COVID-19. В центре вакцинации гражданам предложат заполнить информацию о себе, а затем эта информация будет внесена в онлайн-реестр.

После этого у желающего получить сертификат будет три варианта, пройдемся по каждом из них.

Способ№1. "Дия" для мобильных устройств.

Этот способ является наиболее детально освещенным в украинских СМИ, и ранее "Телеграф" детально его разбирал, так что "пробежимся" вкратце.

В первую очередь стоит установить приложение на свой смартфон, для этого подойдут устройства на платформе Android или iOS. После установки приложения, пользователю предложат пройти регистрацию через один из имеющихся банковских аккаунтов и сгенерировать свой "ПИН-код".

Все имеющиеся о пользователе документы подтянутся в приложение автоматически.

После этого стоит перейти в раздел "Услуги", а затем выбрать пункт "COVID-сертификаты". Затем пользователю предложат дать согласие на обработку персональных данных.

Если в реестрах есть информация о вакцинации, то сертификат появится в разделе "Документы".

Важно! Для получения сертификата этим методом, вам надо будет поставить свою "Дия"-подпись. Чтобы ее включить, надо нажать на кнопку "Меню", а затем выбрать соответствующий пункт, после чего нажать на слайдер "Активировать Дия.Подпись".

Стоит подчеркнуть, что это можно сделать лишь при наличии в приложении вашего паспорта. Если вы пользуетесь старым паспортом-"книжечкой", то данные о нем не подтянутся, а значит и включить подпись вы не сможете, а следовательно получить сертификат вакцинации не получится.

Однако если вы получили ID-карту или биометрический загранпаспорт, то проблем с получением COVID-сертификата у вас быть не должно.

Способ №2. Портал "Дия"

Если предыдущий способ не дал результатов, то можно попытаться получить сертификат, сгенерированный на портале "Дия".

Первым делом стоит зайти в свой кабинет, а если вы на портале впервые, то стоит зарегистрироваться.

Нажмите на кнопку "Получить сертификат" в соответствующем разделе (найти его можно, например, по этой ссылке). Затем надо дать согласие на обработку персональной информации и подождать, пока сертификат будет подготовлен.

После этого его достаточно распечатать или скачать себе на мобильное устройство.

Стоит отметить, что этот вариант тоже может не дать результата, если в Электронной системе здравоохранения нет информации о получении гражданином двух доз вакцины. Такое может случиться, если информация об этом была внесена неправильно.

Способ №3

Если ни один из вышеперечисленных методов не дал результатов, то у вас остается единственный выход — обратиться к семейному врачу и выполнить его инструкции.

Как сообщалось ранее, в Украине стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Минздрав планирует за неделю вакцинировать более полутора миллиона человек.