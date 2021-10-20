Как скачать приложение "Дія": пошаговая инструкция

Электронный сервис государственных услуг позволяет скачать удобное приложение Дия на телефон.

В Украине стремительно растет количество летальных случаев от коронавируса. В последнее время ситуация ухудшается — число госпитализированных растет, а больницы переполнены. Как отмечают медики, 95% тяжело больных не вакцинировались.

В Минздраве призывают украинцев прививаться, так как это единственный способ спасти ситуацию. После вакцинации необходимо получить сертификат, который подтверждает получение прививок.

Сгенерировать цифровой COVID-сертификат можно в приложении "Дія".

Для этого необходимо скачать приложение на смартфон и пройти регистрацию.

Пошаговая инструкция:

Скачиваем приложение "Дія": для Android используем Google Play, для IOS — AppStore. Регистрация: можно сделать через Bank ID, "ПриватБанк" и Monobank. После чего, вам необходимо будет придумать код из четырех цифр, так как эта комбинация будет паролем для входа в приложение. Добавление документов: после синхронизации с выбранным банком, ваши персональные данные автоматически добавятся в приложении "Дія". Какие документы можно добавить в "Дія": ID-паспорт; биометрический загранпаспорт; водительские права; техпаспорт; студенческий билет; страховка на авто; РНОКПП (ранее ИНН); справка переселенца (ВПЛ); свидетельство о рождении ребенка, сертификаты о вакцинации.

Следует также помнить, что в приложении отображаются лишь биометрические паспорта. Поэтому если вы до сих пор пользуетесь паспортом старого образца, то его в базе не найдется.

В случае, если ваши документы не подтянулись, попробуйте авторизоваться снова или написать в службу поддержки.

О том как оформить международный Covid19-сертификат о вакцинации с QR-кодом в приложении "Дія" вы можете прочитать в материале "Телеграфа".