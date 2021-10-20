Вдвое выросло число госпитализированных с COVID-19 в Украине за сутки

95% попавших в больницы не были привиты.

В Украине увеличилось количество новых больных коронавирусом. После фиксации рекорда смертности от COVID-19, за минувшие сутки выявили 18 912 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Среди заболевших 435 медработников и 1 447 детей. Накануне количество заболевших было ниже — свыше 15,5 тыс человек.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Статистика COVID-19 в Украине на 20 октября:

госпитализированы — 5468 человек (днем ранее — 2852)

летальных случаев — 495 (накануне 538)

выздоровели — 7 605 (днем ранее — 7776)

вакцинированы — 226 587 человек.

Отметим, что только 5% госпитализированных с коронавирусом прошли вакцинацию от него.

Согласно данным статистики СНБО Украина еще не прошла в этой "волне" пиковый показатели весны этого года. Тогда в Украине фиксировали антирекорд — свыше 20 тысяч заражений в сутки.

График ежедневных заражений

Ранее "Телеграф" писал, что больше всего летальных случаев в стране накануне зафиксировали во Львовской области. Также в Украине из-за введения "красной зоны" в пяти областях в них усилились темпы вакцинации.