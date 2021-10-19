В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 176
Предыдущий антирекорд смертности фиксировали еще в начале апреля
В Украине по состоянию на утро вторника, 19 октября, зафиксировали 15579 новых случаев коронавируса, что на 6 тысяч больше, чем сутками ранее. При этом смертность от COVID-19 в стране достигла исторического максимума.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, от коронавируса за минувшие сутки умерли 538 человек. Предыдущий суточный антирекорд фиксировали еще в апреле, когда за сутки был 481 летальный случай.
Кроме того, в Украине за сутки:
- заболели 1309 несовершеннолетних и 282 медработника (предварительные данные — 790 и 122 соответственно);
- госпитализировали — 2852 человека (днем раньше — 3127)
- выздоровели — 7776 пациентов (прошедшие сутки — 3421).
Антилидером заболеваемости снова стала Одесская область — 1418 подтвержденных случаев. Кроме того, большое количество больных зафиксировали в Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.
С начала пандемии в стране:
- заболело — 2 660 273 человек;
- выздоровели — 2 337 194 человек;
- летальных исходов — 61 348;
Как сообщал "Телеграф" ранее, в ВОЗ прогнозируют, что пандемия коронавируса в мире может завершиться уже в следующем году, но только при определенных условиях.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-