В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума

Предыдущий антирекорд смертности фиксировали еще в начале апреля

В Украине по состоянию на утро вторника, 19 октября, зафиксировали 15579 новых случаев коронавируса, что на 6 тысяч больше, чем сутками ранее. При этом смертность от COVID-19 в стране достигла исторического максимума.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, от коронавируса за минувшие сутки умерли 538 человек. Предыдущий суточный антирекорд фиксировали еще в апреле, когда за сутки был 481 летальный случай.

Предыдущий антирекорд — 481 летальный случай от COVID-19 за сутки

Кроме того, в Украине за сутки:

заболели 1309 несовершеннолетних и 282 медработника (предварительные данные — 790 и 122 соответственно);

госпитализировали — 2852 человека (днем раньше — 3127)

выздоровели — 7776 пациентов (прошедшие сутки — 3421).

Антилидером заболеваемости снова стала Одесская область — 1418 подтвержденных случаев. Кроме того, большое количество больных зафиксировали в Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

С начала пандемии в стране:

заболело — 2 660 273 человек;

выздоровели — 2 337 194 человек;

летальных исходов — 61 348;

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ВОЗ прогнозируют, что пандемия коронавируса в мире может завершиться уже в следующем году, но только при определенных условиях.