Пандемия коронавируса может завершиться в следующем году: в ВОЗ назвали условие

Для преодоления пандемии коронавируса необходимо вакцинировать хотя бы 80% населения

Пандемия коронавируса в мире может завершиться уже в следующем году, но странам придется прикладывать усилий для того, чтобы она не повторилась. При этом COVID-19 никуда не исчезнет и людям придется с ним сосуществовать как и с гриппом.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, мир выйдет из пандемии COVID-19 в следующем году, но коронавирус не исчезнет. Защитой от него, как и от гриппа, будет вакцинация. При этом препараты от вируса будут совершенствоваться, как и каждый год совершенствуют вакцины от гриппа.

Клюге отметил, что система здравоохранения в каждой из стран должна играть ключевую роль в борьбе с пандемией, а в ее развитие необходимо постоянно инвестировать.

По мнению специалиста, в мире от коронавируса нужно вакцинировать 80-85% населения для преодоления пандемии, однако в 35 из 53 стран Европейского региона ВОЗ сейчас наблюдается "плато по вакцинации" — это значит, что вакцинированных людей не становится больше.

При этом в ВОЗ выяснили причину отказов от вакцинации.

"Мы выяснили, что люди не обязательно категорически против вакцинации. Скорее, у людей есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. Например, раньше вакцина разрабатывалась годами, а эта вакцина была разработана очень быстро, действительно ли она безопасна? Да, вакцины прошли все процедуры проверок, и они безопасны", — пояснил Клюге.

Стоит отметить, что украинские ученые ситуацию с коронавирусом в октябре оценивают как сложную. По их прогнозу, больных становиться все больше, как и новых летальных случаев.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ВОЗ заявили, что не могут контролировать распространение коронавируса из-за того, что люди массово отказываются от вакцинации.