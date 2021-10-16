Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 81
Новый список также не будет окончательным.
Обновленный приказ по профессиям для которых иммунизация от COVID-19 обязательна появится в ближайшую неделю. Максимальный срок — 10 дней.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".
Перечень также должен пройти ряд обязательных согласовательных и регистрационных процедур. Вторая редакция добавит к списку:
- сотрудников госучреждений и организаций,
- сотрудников предприятий критически важных сфер
- работников соцсферы
- сотрудников почты.
Запланирован также и третий пересмотр перечня, в него хотят добавить коммунальщиков и работников местных администраций. Ляшко также напомнил, что вакцинация обязательна при условии, что нет медицинских противопоказаний. Отметим, что полностью вакцинированы в Украине почти 6,5 млн граждан.
Ранее "Телеграф" писал, что до 7 ноября должны вакцинироваться все категории из первого списка — учителя, сотрудники органов исполнительной власти и госадминистраций на местах. За отказ от вакцинации — отстранят от работы с лишением зарплаты.
Дополним, что пользоваться поддельными сертификатами о вакцинации не рекомендуется — за их использование предусмотрена ответственность.
- Дата публикации
-
- Категория
-