Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации

Новый список также не будет окончательным.

Обновленный приказ по профессиям для которых иммунизация от COVID-19 обязательна появится в ближайшую неделю. Максимальный срок — 10 дней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Перечень также должен пройти ряд обязательных согласовательных и регистрационных процедур. Вторая редакция добавит к списку:

сотрудников госучреждений и организаций,

сотрудников предприятий критически важных сфер

работников соцсферы

сотрудников почты.

Запланирован также и третий пересмотр перечня, в него хотят добавить коммунальщиков и работников местных администраций. Ляшко также напомнил, что вакцинация обязательна при условии, что нет медицинских противопоказаний. Отметим, что полностью вакцинированы в Украине почти 6,5 млн граждан.

Ранее "Телеграф" писал, что до 7 ноября должны вакцинироваться все категории из первого списка — учителя, сотрудники органов исполнительной власти и госадминистраций на местах. За отказ от вакцинации — отстранят от работы с лишением зарплаты.

Дополним, что пользоваться поддельными сертификатами о вакцинации не рекомендуется — за их использование предусмотрена ответственность.