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Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Вакцинация от коронавируса. Новость обновлена 16 октября 2021, 12:31
Вакцинация от коронавируса.

Новый список также не будет окончательным.

Обновленный приказ по профессиям для которых иммунизация от COVID-19 обязательна появится в ближайшую неделю. Максимальный срок — 10 дней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Перечень также должен пройти ряд обязательных согласовательных и регистрационных процедур. Вторая редакция добавит к списку:

  • сотрудников госучреждений и организаций,
  • сотрудников предприятий критически важных сфер
  • работников соцсферы
  • сотрудников почты.

Запланирован также и третий пересмотр перечня, в него хотят добавить коммунальщиков и работников местных администраций. Ляшко также напомнил, что вакцинация обязательна при условии, что нет медицинских противопоказаний. Отметим, что полностью вакцинированы в Украине почти 6,5 млн граждан.

Ранее "Телеграф" писал, что до 7 ноября должны вакцинироваться все категории из первого списка — учителя, сотрудники органов исполнительной власти и госадминистраций на местах. За отказ от вакцинации — отстранят от работы с лишением зарплаты.

Дополним, что пользоваться поддельными сертификатами о вакцинации не рекомендуется — за их использование предусмотрена ответственность.

Теги:
#Профессии #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
Вакцинация от коронавируса.
Украина
Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации
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Дата публикации
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