В Украине официально вводится обязательная вакцинация: кому это нужно и что будет за отказ

Невакцинированных обещают отстранять от работы

В Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной для представителей некоторых профессий. За отказ от прививок без противопоказаний обещают отстранять от работы без возмещения.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, согласно приказу ведомства, прививки от коронавируса обязательно должны получить работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. А это значит, что у представителей вышеуказанных профессий есть время до 7 ноября, чтобы пройти полный курс вакцинации.

В противном случае, как отметили в Минздраве, невакцинированные работники будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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