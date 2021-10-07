В Украине официально вводится обязательная вакцинация: кому это нужно и что будет за отказ
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Невакцинированных обещают отстранять от работы
В Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной для представителей некоторых профессий. За отказ от прививок без противопоказаний обещают отстранять от работы без возмещения.
Об этом в четверг, 7 октября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, согласно приказу ведомства, прививки от коронавируса обязательно должны получить работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений
Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. А это значит, что у представителей вышеуказанных профессий есть время до 7 ноября, чтобы пройти полный курс вакцинации.
В противном случае, как отметили в Минздраве, невакцинированные работники будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Ранее "Телеграф" сообщал, в каких странах ситуация с вакцинацией движется хуже всего.
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