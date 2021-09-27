Для кого в Украине вакцинация может стать обязательной: список профессий

Помимо учителей, вакцинировать могут и некоторых украинских чиновников

Стало известно, кто в Украине может попасть под обязательную вакцинацию.

Проект приказа Минздрава опубликовала у себя на сайте Федерация профсоюзов Украины (ФПУ).

Так, согласно документу, который пока не вступил в силу, во время карантина привиться от коронавируса будут должны работники таких предприятий:

- центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

- местных государственных администраций;

- работники учреждений профессионально-технического образования, профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования (сотрудники вузов, техникумов, школ и детсадов).

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о введении обязательной вакцинации против коронавируса для работников учебных заведений, органов исполнительной власти и их структурных подразделений, местных госадминистраций. При каких условиях обязательная вакцинация в нашей стране является законной? Ответ в материале "Телеграфа" дала адвокат Адвокатского Бюро Матвеевой Л.В. "Альфа-Омега" Виктория Куракина.