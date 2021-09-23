Давление, путаница и нюансы закона: как проходит вакцинация учителей в Украине

Пока законом в Украине предполагается добровольная вакцинация от коронавируса для работников сферы образования, но это может измениться при одном условии

Работники сферы образования — одна из приоритетных групп защиты, которую решено вакцинировать против коронавируса в Украине. Но педагоги не стали активным звеном вакцинной кампании, хотя Министерство здравоохранения придумало бонусы — техника в подарок учебным заведениям, которые провакцинируют персонал. А правило вакцинации 80% сотрудников в школах, что позволяет работать в любой зоне карантина, выполнено лишь частично, а не повсеместно по стране, как планировал Минздрав. Теперь же министр здравоохранения предложил сделать вакцинацию для педагогов обязательной. "Телеграф" разбирался, с какими проблемами при вакцинной кампании сталкиваются учителя и родители, а также — какие нюансы имеет закон о профилактике прививок.

По данным Минздрава, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили менее половины работников сферы образования (49% по состоянию на 19 сентября), тогда как полностью вакцинированы — 39%. В других приоритетных группах показатели лучше. А именно 86% работников "экстреннки", 91% состава ВСУ и 85% сил Министерства внутренних дел имеют по одной прививке.

Данные дашборда Минздрава по вакцинации педагогов. health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Недостаток информации, угроза увольнения и давление: что говорят учителя и родители

"Телеграф" пообщался с несколькими педагогами. Большинство из них пожелало высказаться анонимно.

Так, учительница со Львовщины сообщила нам о давлении со стороны руководства учебного заведения и даже риск быть уволенной.

"Директор сказал: "Или делаете прививку, или вас увольняют". Хотя у меня есть конкретные медицинские противопоказания. Я обратилась к врачу за справкой, которая бы это подтвердила, но мне отказали, мол, медикам сейчас не разрешают выписывать подобные документы. Не знаю, что делать дальше. Неужели мне придется потерять работу?" — рассказала женщина на условиях анонимности.

Как отметила учитель из Киева Лилия, которая уже сделала прививку, сложившаяся вокруг ситуация является для педагогов стрессовой.

"Я вакцинировалась, но, несмотря на это, просто возмущает отношение к учителям. Сегодня на собрании нам сообщили, что завтра к работе не допускаются учителя, которые не вакцинировались. Что и как будет дальше — неизвестно", — отметила она накануне заявления Ляшко о введении обязательной вакцинации.

Учительница Татьяна из Хмельницкой области прокомментировала ситуацию коротко: "Давление — постоянное".

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Следует отметить, что многие педагоги добровольно решают вакцинироваться против ковида и не видят проблемы в требованиях Минздрава. Как рассказала нам Евгения Шпортько, учительница украинского языка и литературы с 18-летним стажем Криворожской специализированной школы 71, она вакцинировалась первой из коллектива школы, поддерживает вакцинацию и о каких-то принуждениях со стороны администрации не слышала.

"Я ждала момента, когда будут лицензированные вакцины. Просматривала много материала различных специалистов, даже участвовала в вебинаре по этой теме. Я болела, и никому не хочу такого "ада", — заявила учительница. — В работе с детьми я в первую очередь думаю об их безопасности. Это моя позиция. Процентов 60 коллектива вакцинировались согласно программе государства, и совершенно обдуманно подходили к этому. Другие колебались, по моему мнению, из-за нехватки информации. На сегодняшний день в нашей школе получили прививки 84% учителей".

Родители в сложившейся ситуации делятся на два лагеря: одни хотят, чтобы с их детьми работал привитый специалист, другие — отдают вопрос на усмотрение педагогам.

Киевская мама школьника Анастасия рассказала нам, что считает неправильным оказывать давление на учителей и заставлять вакцинироваться.

"Я не скажу за всех родителей, но те, которые озвучили свое мнение, считают, что это не их дело лезть к учителям. Каждый решает для себя сам, — говорит Анастасия. — Слухи о том, что не будет дистанционнки, никак не побуждают родителей идти ругаться с учителями. Сегодня спокойно учились, что будет завтра — пока информации нет".

О том, что вакцинная кампания не проходит ровно, свидетельствуют и соцсети Минздрава и Министерства образования и науки. Посты там пестрят комментариями как учителей, так и родителей.

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Вакцинация в Украине: как защищает закон

Как пояснила нашему изданию адвокат Адвокатского Бюро Матвеевой Л.В. "Альфа-Омега" Виктория Куракина, действующее законодательство Украины предусматривает: вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в нашей стране является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп. По словам адвоката, перечень профессий, производств и организаций, прививки для которых являются обязательными, в настоящее время не утвержден.

Кроме того, Куракина отметила, что Кодекс Законов о труде Украины не предусматривает такого основания для освобождения или отстранения от работы как отказ от проведения профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19.

"Если работодатель в нарушение норм законодательства отстранил от работы учителя или уволил его, права работника могут быть защищены путем подачи в суд иска о восстановлении на работе и выплате заработной платы за время вынужденного прогула", — отметила правозащитница.

Недопустимо и наложение штрафа на учителя, который отказался от проведения профилактических прививок против COVID-19. Поскольку такой вид дисциплинарной ответственности действующим законодательством Украины не предусмотрен.

"Если с учителем как научно-педагогическим работником заключен срочный трудовой договор (контракт), в таком договоре могут быть предусмотрены дополнительные основания расторжения договора и отстранения работника от должности. Однако если такой договор содержит условия, ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством Украины (в частности определяет отказ от проведения профилактических прививок против COVID-19 основанием для отстранения от должности или увольнение), такие условия являются недействительными на основании статьи 9 Кодекса законов о труде Украины", — разъяснила Куракина.

О том, что недопуск невакцинированных учителей к работе незаконен, ранее говорил и образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

Тогда как законными основаниями для увольнения работника являются лишь те, которые предусмотрены статьями 36, 38, 40, 41 Кодекса законов о труде Украины или трудовым договором (контрактом). Добавим, что противоправность увольнение работника по занимаемой должности за отказ от вакцинации также указана в письме-разъяснении Министерства экономики Украины от 20 августа 2021 года.

Также адвокат сообщила, что совершение со стороны работодателя любого давления на учителя по поводу отказа от проведения профилактических прививок является дискриминацией, которая является недопустимой. Зафиксировав факты совершения такого давления со стороны работодателя, учитель имеет право подать к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека соответствующее обращение на основании Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине". Если противоправное давление со стороны работодателя нанесло работнику моральный вред — последний может обратиться в суд с иском о его взыскании.

Еще у работника есть право обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда.

Обязательная вакцинация: в каком случае может быть законной

На заседании Кабинета Министров Украины 22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о принятии протокольного решения об утверждении четкого перечня профессий производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. По словам адвоката, после утверждения такого перечня вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 для профессиональных групп, включенных в этот перечень, может стать обязательной.

Глава Минздрава ссылается на ст. 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". В частности ею предусматривается:

профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок;

работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения — работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Этот перечень определяет Министерство здравоохранения;

в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Кроме того, документом предусмотрено, что медицинские работники, проводящие профилактические прививки, должны иметь соответствующую подготовку и проинформировать об эффективности профилактических прививок и возможных поствакцинальных осложнениях.

В законе указано, что прививки делают после проведения медицинского осмотра человека, который бы показал — медицинских противопоказаний нет. Те, кто вакцинируются, должны предоставить согласие на вакцинацию. Если это несовершеннолетние или недееспособные — согласие дают родители или другие законные представители. В случае отказа врач имеет право взять соответствующее письменное подтверждение, а если подтверждение не представлено — засвидетельствовать это актом в присутствии свидетелей.

"Таким образом, в случае утверждения на основании статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" перечня работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, и включение в такого перечня работников учебных учреждений, вакцинация работников отрасли образования может стать обязательной, а не добровольной", — резюмировала адвокат.