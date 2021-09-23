При каком условии вакцинация в Украине может стать обязательной: пояснения адвоката

Адвокат пояснила закон, на который ссылается Минздрав в введении обязательной вакцинации против Covid-19 для ряда профессий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о введении обязательной вакцинации против коронавируса для работников учебных заведений, органов исполнительной власти и их структурных подразделений, местных госадминистраций. При каких условиях обязательная вакцинация в нашей стране является законной? Ответ в материале "Телеграфа" дала адвокат Адвокатского Бюро Матвеевой Л.В. "Альфа-Омега" Виктория Куракина.

Статья 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", которой апеллирует касательно нововведения глава Министерства здравоохранения, предусматривает обязательные профилактические прививки против некоторых болезней, включенных в календарь прививок (дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит, столбняк, туберкулез).

В законе говорится, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательному прививанию также против других инфекций. Перечень этих профессий определяет Минздрав. Если человек откажется от вакцинации, то его отстранят от работы.

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Как отмечает адвокат, норма предусматривает введение обязательных профилактических прививок против определенной опасной инфекционной болезни по эпидемическим показаниям, если та является особенно угрожающей и ведет к массовому распространению на соответствующих территориях и объектах.

Кроме того, документ свидетельствует: медицинские работники, выполняющие прививки, должны иметь соответствующую подготовку, а еще проинформировать человека об эффективности профилактической вакцинации и возможных поствакцинальных осложнениях.

Как отмечает закон, вакцинацию проводят после проведения медицинского осмотра, который бы нивелировал угрозу медицинских противопоказаний. Желающие вакцинироваться предоставляют согласие. Если речь идет о несовершеннолетних или недееспособных, то право согласия передается родителям или иным законным представителям. В случае отказа врач берет соответствующее письменное подтверждение, если же его отказываются давать — медик должен засвидетельствовать это актом в присутствии свидетелей.

Таким образом, резюмирует адвокат, в случае утверждения на основании статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" перечня работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, и включение в такой перечень педагогов или чиновников — вакцинация работников этих отраслей может стать обязательной, а не добровольной.

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