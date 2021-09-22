ВОЗ хочет ввести мораторий на вакцинацию от коронавируса третьей дозой до конца года: что произошло

В ВОЗ считают, что вакцинами надо поделиться со странами, где уровень вакцинации низкий

Во Всемирной организации здравоохранения выразили протест в отношении массовой вакцинации граждан от коронавируса "бустерными" (третьими) дозами. В США третью дозу получили уже более 2 миллионов граждан и власть готовится разрешить их введение по всей стране.

Об этом вечером во вторник, 21 сентября, сообщает издание CNBC.

В ВОЗ отмечают, что внедрять ревакцинацию бустерными дозами неправильно, ведь этими вакцинами надо поделиться со странами, где минимальный уровень вакцинации. Известно, что третью дозу вакцины в США получили 2 миллиона граждан старше 65 лет.

"ВОЗ утверждает, что бустерные дозы для населения в целом, которое имело широкий доступ к вакцинам, которое уже было вакцинировано, — это не лучший вариант прямо сейчас", — сказал доктор Майк Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Райан отметил, что третью дозу можно вводить людям из групп риска — летнего возраста, или с сопутствующими заболеваниями, однако здоровым людям третья доза пока не нужна.

В связи с этим ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до конца года, чтобы другие страны смогли иммунизировать не менее 40% своего населения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, третью дозу вакцины от коронавируса начали предлагать гражданам Чехии. Речь идет о тех лицах, которые получили вторую дозу более восьми месяцев назад.

Также мы писали, что ВОЗ изменила мнение о третьей дозы вакцины от COVID-19 и начала рекомендовать ее людям из групп риска.