В Украине вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий: кого это касается в первую очередь

Вскоре должен появиться подробный перечень профессий

В Украине обязательный курс вакцинации от коронавируса введут для преподавателей и государственных служащих. Четкий перечень профессий появится позже.

Об этом во время заседания правительства в среду, 22 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав утвердит четкий перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной. Туда точно войдут работники учреждений образования, органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работники местных госадминистраций.

Ляшко отметил, что уровень вакцинации среди медиков, военнослужащих ВСУ и МВД уже достиг 80%, тогда как вакцинация среди педагогов и госслужащих движется не так быстро.

"Мы считаем целесообразным принять жесткое решение для обеспечения безопасности образовательного процесса и функционирования органов государственной власти", — заявил глава Минздрава.

Кроме того, вместе с обязательной вакцинацией введут уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов. В частности:

тем, кто использует поддельные документы, грозит штраф 17-34 тыс. грн. или ограничение свободы до 2 лет;

врачам, которые внесли ложную информацию о прививках, грозит штраф до 68 тыс. грн или заключение до 2 лет;

за подделку и распространение таких документов светит штраф до 170 тыс. грн. или тюрьма до 3 лет.

Теперь предложение Кабмина должен принять парламент.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Ивано-Франковске придумали новый стимул для вакцинации преподавателей — пообещали миллион гривен.