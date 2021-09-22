В Украине вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий: кого это касается в первую очередь
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Вскоре должен появиться подробный перечень профессий
В Украине обязательный курс вакцинации от коронавируса введут для преподавателей и государственных служащих. Четкий перечень профессий появится позже.
Об этом во время заседания правительства в среду, 22 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав утвердит четкий перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной. Туда точно войдут работники учреждений образования, органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работники местных госадминистраций.
Ляшко отметил, что уровень вакцинации среди медиков, военнослужащих ВСУ и МВД уже достиг 80%, тогда как вакцинация среди педагогов и госслужащих движется не так быстро.
"Мы считаем целесообразным принять жесткое решение для обеспечения безопасности образовательного процесса и функционирования органов государственной власти", — заявил глава Минздрава.
Кроме того, вместе с обязательной вакцинацией введут уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов. В частности:
- тем, кто использует поддельные документы, грозит штраф 17-34 тыс. грн. или ограничение свободы до 2 лет;
- врачам, которые внесли ложную информацию о прививках, грозит штраф до 68 тыс. грн или заключение до 2 лет;
- за подделку и распространение таких документов светит штраф до 170 тыс. грн. или тюрьма до 3 лет.
Теперь предложение Кабмина должен принять парламент.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Ивано-Франковске придумали новый стимул для вакцинации преподавателей — пообещали миллион гривен.
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