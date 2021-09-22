Миллион за 100% вакцинацию: мэр Ивано-Франковска придумал новый стимул для учителей

Деньги пойдут на развитие образовательного учреждения

В Ивано-Франковске первому учебному заведению, которое вакцинирует своих сотрудников на 100%, пообещали премию в 1 миллион гривен. Деньги должны будут потратить на развитие учреждения.

Соответствующее обещание озвучил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания в мэрии.

Мэр заявил, что первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 миллион гривен на развитие инфраструктуры.

Позже в Ивано-Франковском городском совете слова Руслана Марцинкива о премии подтвердили и отметили, что деньги выделят на развитие первого образовательного заведения со 100% вакцинацией работников.

Стоит отметить, что до этого мэр Ивано-Франковска пообещал выплатить 100 тысяч гривен женщине, которая первой забеременеет после вакцинации. Таким образом он хочет опровергнуть распространяемый миф о том, что вакцинация от Covid-19 приводит к бесплодию у женщин.

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