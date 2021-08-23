Вакцинацию в Украине могут приостановить: инфекционист назвал причину

Для того чтобы привиться, украинцам сначала нужно будет сдать тест.

В ближайшее время центры вакцинации в Украине могут закрыть. Это произойдет из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире Obozrevatel.

По его словам, через 4-6 недель вакцинальную кампанию могут свернуть в связи с ростом заболеваемости.

Также Петров отметил, что активная вакцинация населения всегда проходит во время благополучной эпидемиологической ситуации. А по его прогнозам до всплеска осталось несколько недель. Поэтому украинцам нужно использовать это время — вакцинироваться, а не ждать "погоды у моря".

Медик также предположил, что с началом эпидемии центры вакцинации все же будут работать, но кандидатам на прививку придется сдавать тесты на COVID-19.

Отметим, что в Украине уже более 5 миллионов граждан получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Но, как считают инфекционисты, вакцинация населения продвигается медленными темпами.

Напомним, что на утро понедельника, 23 августа, в стране выявили еще более 600 случаев коронавирусной болезни.