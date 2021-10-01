Вакцинация в ЕС: в каких странах реже всего прививаются от коронавируса
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В аутсайдерах — соседняя страна и популярный курорт.
Франция, где недавно вакцинировали больше двух сотен человек просроченной вакциной, не находится в списке лидеров или аутсайдеров по вакцинации в ЕС. В самом верху рейтинга — Ирландия, Мальта, Португалия и Дания. Тут вакцинация от коронавируса достигает практически 90%. При этом в отстающих оказалась соседняя с Украиной Румыния и Болгария.
Об этом сообщает CNN.
Так в Румынии охват вакцинацией составил 33% населения, а в Болгарии — 22%. Как отмечают специалисты, проблема не в нехватке вакцин, а в недоверии людей.
Отметим, что Румыния, как и Украина, к началу октября демонстрирует приближение к пиковым показателям по заболеваемости COVID-19 в апреле. В курортной Болгарии из-за текущей политической ситуации, когда в стране пройдут в ноябре уже третьи за год выборы в парламент, для временного правительства вакцинация — не в приоритете, считают эксперты.
В Европе заметили, что у стран Восточной Европы в общем ниже процент вакцинаций и при этом выше недоверие к органам здравоохранения. Отметим, что в Украине, согласно данным из открытых источников, полный курс вакцинации прошли около 13% граждан, при этом фиксируется выдача поддельных свидетельств про иммунизацию от коронавируса.
"Телеграф" сообщал, что за это медучреждения будут наказывать — уже 15 главврачей Минздрав хочет отстранить от работы на время уголовного расследования.
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