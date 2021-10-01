Укр

Вакцинация в ЕС: в каких странах реже всего прививаются от коронавируса

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
В ЕС одобрены 4 вакцины от коронавируса. Новость обновлена 01 октября 2021, 23:09
В ЕС одобрены 4 вакцины от коронавируса.

В аутсайдерах — соседняя страна и популярный курорт.

Франция, где недавно вакцинировали больше двух сотен человек просроченной вакциной, не находится в списке лидеров или аутсайдеров по вакцинации в ЕС. В самом верху рейтинга — Ирландия, Мальта, Португалия и Дания. Тут вакцинация от коронавируса достигает практически 90%. При этом в отстающих оказалась соседняя с Украиной Румыния и Болгария.

Об этом сообщает CNN.

Так в Румынии охват вакцинацией составил 33% населения, а в Болгарии — 22%. Как отмечают специалисты, проблема не в нехватке вакцин, а в недоверии людей.

Отметим, что Румыния, как и Украина, к началу октября демонстрирует приближение к пиковым показателям по заболеваемости COVID-19 в апреле. В курортной Болгарии из-за текущей политической ситуации, когда в стране пройдут в ноябре уже третьи за год выборы в парламент, для временного правительства вакцинация — не в приоритете, считают эксперты.

В Европе заметили, что у стран Восточной Европы в общем ниже процент вакцинаций и при этом выше недоверие к органам здравоохранения. Отметим, что в Украине, согласно данным из открытых источников, полный курс вакцинации прошли около 13% граждан, при этом фиксируется выдача поддельных свидетельств про иммунизацию от коронавируса.

"Телеграф" сообщал, что за это медучреждения будут наказывать — уже 15 главврачей Минздрав хочет отстранить от работы на время уголовного расследования.

Теги:
#ЕС #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
Кадр из видео
Политика
Женатый Саакашвили перед задержанием показал свою любовницу (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кадр из видео
Женатый Саакашвили перед задержанием показал свою любовницу (видео)
Дата публикации
Категория
Вечер в отеле Rixos в Трускавце проходит в непринужденной обстановке
Виски, торты и смарт-ужин с журналистами: как проходит вечер "слуг народа" в Трускавце (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Стоимость ночи в отеле «Rixos-Prykarpattya» достигает почти 14 тысяч
Проживание "слуг" в Трускавце обошлось минимум в 1,5 миллиона
Дата публикации
Категория
Михеил Саакашвили
Беготня по крыше, депортация и оскорбления: чем запомнился Саакашвили, обещавший Украине "грузинские" реформы
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
Арахамия озвучил вероятность досрочных парламентских выборов в Украине (видео)