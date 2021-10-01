Сотни французов вакцинировались просрочкой Pfizer: реакция организма и неожиданное предложение медиков

Среди пострадавших были ученики колледжей, которым предложили привиться от ковида снова

Во Франции в регионе Овернь-Рона-Альпы случилось ЧП в центре вакцинации, где 260 человек привили размороженным препаратом Pfizer, у которого истек срок годности.

Об этом пишет France Bleu.

В департаменте здравоохранения этого региона сообщили, что партию Pfizer, которая была годна до 5 сентября, разморозили, и с 7 августа по 21 сентября использовали эти дозы для вакцинации. В итоге, испорченным препаратом привили 260 человек, сотня из которых — ученики местных колледжей.

Впрочем, как позже сообщили в Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств Франции, никому из вакцинированных с помощью просрочки людей не стало плохо. Всех обследовали и не выявили никаких нарушений вследствие прививки.

Однако у медиков пока нет ответов на вопрос, защитит ли эта вакцина от коронавируса, в связи с чем всем 260 людям предложили привиться повторно.

Напомним, глава компании Moderna Inc. заявил, что конец пандемии приближает увеличение производства вакцин: к середине 2022 года прививок от коронавируса, в том числе бустерных доз для ревакцинации, хватит для всего человечества. Гендиректор компании по производству американской вакцины также убежден, что прививки станут доступны даже для грудных детей.