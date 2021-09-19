Кому запрещено вакцинироваться от коронавируса и какие еще есть нюансы: полный разбор

Противопоказанием к вакцинации является только сильная аллергическая реакция, однако не болезни

В Украине количество граждан, которые полностью завершили курс вакцинации превышает 5,1 миллиона. При этом во многих украинцев, особенно с различными сопутствующими заболеваниями, все еще возникает вопрос — стоит ли вакцинироваться?

По официальным данным Минздрава, единственной причиной не вакцинироваться от коронавируса является серьезная аллергия на первую дозу вакцины, в частности, анафилактический шок. Также не советуют вакцинироваться гражданам, которые в день прививки имеют повышенную температуру тела — более 38°C. Хронические болезни, беременность, кормление ребенка грудью — не противопоказания, однако есть некоторые нюансы.

Вакцинация при хронических заболеваниях

Так, в случае с хроническими заболеваниями или любыми опасениями относительно вакцинации, советуют обратиться к семейному врачу, который оценит все риски и преимущества вакцинации от коронавируса в вашем конкретном случае.

При этом в Минздраве отмечают, что люди с хроническими заболеваниями, как правило, тяжелее переносят коронавирус, поэтому им советуют обязательно вакцинироваться.

Вакцинация беременных

Вакцинация беременных женщин — спорный вопрос. Министерство здравоохранения официально советует вакцинироваться тем женщинам, которые имеют высокий риск заразиться коронавирусом — работают в больнице или имеют сопутствующее заболевание. При этом все равно рекомендуется советоваться с семейным врачом, который должен оценить пользу от вакцины для беременной.

Кроме того, для беременных советуют применять только мРНК-вакцину — то есть Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Что касается женщин, которые кормят ребенка грудным молоком, то им советуют делать прививки вакцинами Pfizer и AstraZeneca. А вот вакцинация препаратом CoronaVac/Sinovac запрещена кормящим мамам.

Вакцинация при аллергических реакциях

Если вы знаете о том, что у вас есть аллергия на какой-то конкретный препарат, то ознакомьтесь с составом вакцины. Если после этого все равно возникают сомнения относительно вакцинации, то посоветуйтесь со своим семейным врачом.

В случае, если у вас есть аллергия на один из компонентов, то прививки от коронавируса делать не стоит.

При этом, если у вас бытовая аллергия, то она не является противопоказанием для вакцинации. А людям с аллергическим ринитом позволяют прививаться даже в период обострения болезни.

Вакцинация при астме и сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии

Граждане, имеющие сложные хронические или онкологические заболевания, находятся в группе риска и могут тяжело переносить коронавирус. Именно поэтому им официально рекомендуют вакцинироваться.

При этом, если человек с онкологией проходит курс иммуно-супрессивной терапии, вакцинация может быть неэффективной. В таком случае просят обращаться к врачу, чтобы определить лучшее время для иммунизации.

По поводу препаратов от коронавируса, то для этих групп населения разрешено использовать все имеющиеся в Украине вакцины.

Вакцинация ВИЧ-позитивных

ВИЧ-положительные граждане также относятся к группе риска, поэтому им советуют делать прививки от коронавируса. Имеющиеся в Украине COVID-вакцины не являются живыми, то есть "полноценными" вирусами, поэтому заболеваний даже на фоне иммунодефицита они не провоцируют.

Стоит отметить, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной, поэтому окончательное решение зависит исключительно от вас.

Как сообщал "Телеграф" ранее, больше всего прививок граждане получили препаратом Pfizer, а меньше всего — вакциной AstraZeneca. Какие еще вакцины в фаворитах украинцев — читайте в материале.