Кому запрещено вакцинироваться от коронавируса и какие еще есть нюансы: полный разбор
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Противопоказанием к вакцинации является только сильная аллергическая реакция, однако не болезни
В Украине количество граждан, которые полностью завершили курс вакцинации превышает 5,1 миллиона. При этом во многих украинцев, особенно с различными сопутствующими заболеваниями, все еще возникает вопрос — стоит ли вакцинироваться?
По официальным данным Минздрава, единственной причиной не вакцинироваться от коронавируса является серьезная аллергия на первую дозу вакцины, в частности, анафилактический шок. Также не советуют вакцинироваться гражданам, которые в день прививки имеют повышенную температуру тела — более 38°C. Хронические болезни, беременность, кормление ребенка грудью — не противопоказания, однако есть некоторые нюансы.
Вакцинация при хронических заболеваниях
Так, в случае с хроническими заболеваниями или любыми опасениями относительно вакцинации, советуют обратиться к семейному врачу, который оценит все риски и преимущества вакцинации от коронавируса в вашем конкретном случае.
При этом в Минздраве отмечают, что люди с хроническими заболеваниями, как правило, тяжелее переносят коронавирус, поэтому им советуют обязательно вакцинироваться.
Вакцинация беременных
Вакцинация беременных женщин — спорный вопрос. Министерство здравоохранения официально советует вакцинироваться тем женщинам, которые имеют высокий риск заразиться коронавирусом — работают в больнице или имеют сопутствующее заболевание. При этом все равно рекомендуется советоваться с семейным врачом, который должен оценить пользу от вакцины для беременной.
Кроме того, для беременных советуют применять только мРНК-вакцину — то есть Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Что касается женщин, которые кормят ребенка грудным молоком, то им советуют делать прививки вакцинами Pfizer и AstraZeneca. А вот вакцинация препаратом CoronaVac/Sinovac запрещена кормящим мамам.
Вакцинация при аллергических реакциях
Если вы знаете о том, что у вас есть аллергия на какой-то конкретный препарат, то ознакомьтесь с составом вакцины. Если после этого все равно возникают сомнения относительно вакцинации, то посоветуйтесь со своим семейным врачом.
В случае, если у вас есть аллергия на один из компонентов, то прививки от коронавируса делать не стоит.
При этом, если у вас бытовая аллергия, то она не является противопоказанием для вакцинации. А людям с аллергическим ринитом позволяют прививаться даже в период обострения болезни.
Вакцинация при астме и сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии
Граждане, имеющие сложные хронические или онкологические заболевания, находятся в группе риска и могут тяжело переносить коронавирус. Именно поэтому им официально рекомендуют вакцинироваться.
При этом, если человек с онкологией проходит курс иммуно-супрессивной терапии, вакцинация может быть неэффективной. В таком случае просят обращаться к врачу, чтобы определить лучшее время для иммунизации.
По поводу препаратов от коронавируса, то для этих групп населения разрешено использовать все имеющиеся в Украине вакцины.
Вакцинация ВИЧ-позитивных
ВИЧ-положительные граждане также относятся к группе риска, поэтому им советуют делать прививки от коронавируса. Имеющиеся в Украине COVID-вакцины не являются живыми, то есть "полноценными" вирусами, поэтому заболеваний даже на фоне иммунодефицита они не провоцируют.
Стоит отметить, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной, поэтому окончательное решение зависит исключительно от вас.
Как сообщал "Телеграф" ранее, больше всего прививок граждане получили препаратом Pfizer, а меньше всего — вакциной AstraZeneca. Какие еще вакцины в фаворитах украинцев — читайте в материале.
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