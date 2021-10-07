В Україні офіційно вводиться обов'язкова вакцинація: кому це потрібно і що буде за відмову
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Невакцинованих обіцяють відсторонювати від роботи
В Україні вакцинація від коронавірусу стала обовʼязковою для представників деяких професій. За відмову від щеплень без протипоказань обіцяють відсторонювати від роботи без відшкодування.
Про це у четвер, 7 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоровʼя.
Так, за наказом відомства щеплення від коронавірусу обовʼязково мають отримати працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної, загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.
Наказ набирає чинності через місяць з дня його публікації. А це означає, що у представників вищевказаних професій є час до 7 листопада, щоб пройти повний курс вакцинації.
У противному випадку, як зазначили у МОЗ, невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких країнах ситуація з вакцинацією рухається найгірше.
Також ми писали, кому заборонено вакцинуватися від коронавірусу та які ще є нюанси.
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