В Україні офіційно вводиться обов'язкова вакцинація: кому це потрібно і що буде за відмову

Невакцинованих обіцяють відсторонювати від роботи

В Україні вакцинація від коронавірусу стала обовʼязковою для представників деяких професій. За відмову від щеплень без протипоказань обіцяють відсторонювати від роботи без відшкодування.

Про це у четвер, 7 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоровʼя.

Так, за наказом відомства щеплення від коронавірусу обовʼязково мають отримати працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної, загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.

Наказ набирає чинності через місяць з дня його публікації. А це означає, що у представників вищевказаних професій є час до 7 листопада, щоб пройти повний курс вакцинації.

У противному випадку, як зазначили у МОЗ, невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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