Рус

В Україні офіційно вводиться обов'язкова вакцинація: кому це потрібно і що буде за відмову

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
323
Вакцинація в Україні зробили обов'язковою для деяких категорій Новина оновлена 07 жовтня 2021, 19:05
Вакцинація в Україні зробили обов'язковою для деяких категорій

Невакцинованих обіцяють відсторонювати від роботи

В Україні вакцинація від коронавірусу стала обовʼязковою для представників деяких професій. За відмову від щеплень без протипоказань обіцяють відсторонювати від роботи без відшкодування.

Про це у четвер, 7 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоровʼя.

Так, за наказом відомства щеплення від коронавірусу обовʼязково мають отримати працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної, загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.

Наказ набирає чинності через місяць з дня його публікації. А це означає, що у представників вищевказаних професій є час до 7 листопада, щоб пройти повний курс вакцинації.

У противному випадку, як зазначили у МОЗ, невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких країнах ситуація з вакцинацією рухається найгірше.

Також ми писали, кому заборонено вакцинуватися від коронавірусу та які ще є нюанси.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус
Депутати поки не проголосували за нового голову
Політика
Рада тимчасово "обезголовлена": призначення заміни Разумкова відклали
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутати поки не проголосували за нового голову
Рада тимчасово "обезголовлена": призначення заміни Разумкова відклали
Дата публікації
Категорія
Вакцинація в Україні зробили обов'язковою для деяких категорій
В Україні офіційно вводиться обов'язкова вакцинація: кому це потрібно і що буде за відмову
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Зустріч Зеленського з Путіним: яку гру затіяла Москва, озвучивши питання для переговорів?
Дата публікації
Категорія
"Червона зона" передбачає посилення заходів безпеки по коронавірусу.
З 10 жовтня дві області увійдуть в "червону зону" по коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков покинув пост спікера Ради під оплески
Рада відправила Разумкова у відставку: ексклюзивні фото, як це було