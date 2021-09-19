Кому заборонено вакцинуватися від коронавірусу та які ще є нюанси: повний розбір

Протипоказанням до вакцинації є лише сильна алергічна реакція, однак не хвороби

В Україні кількість громадян, які повністю завершили курс вакцинації, перевищує 5,1 мільйонів. При цьому у багатьох українців, особливо із різноманітними супутніми захворюваннями, все ще виникає питання — чи варто вакцинуватися?

За офіційними даними МОЗ, єдиною причиною не вакцинуватися від коронавірусу є серйозна алергія на першу дозу вакцини, зокрема, анафілактичний шок. Також не радять вакцинуватися громадянам, які у день щеплення мають підвищену температуру тіла — понад 38°C. Хронічні хвороби, вагітність, чи годування дитини грудьми — не протипоказаннями, однак є деякі нюанси.

Вакцинація при хронічних захворюваннях

Так, у випадку з хронічними захворюваннями або будь-якими побоюваннями щодо вакцинації, радять звернутися до сімейного лікаря, який оцінить всі ризики та переваги вакцинації від коронавірусу у вашому конкретному питанні.

При цьому у МОЗ зазначають, що люди з хронічними захворюваннями, зазвичай, важче переносять коронавірус, тому їм радять обовʼязково вакцинуватися.

Вакцинація вагітних

Вакцинація вагітних жінок — суперечливе питання. Міністерство охорони здоровʼя офіційно радить вакцинуватися тим жінкам, які мають високий ризик інфікуватися коронавірусом — працюють у лікарні, чи мають супутнє захворювання. При цьому всеодно рекомендовано радитися з сімейним лікарем, який має оцінити користь від вакцини для вагітної.

Крім того, для вагітних радять застосовувати лише мРНК-вакцину — тобто Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Щодо жінок, які годують дитину грудним молоком, то їм радять робити щеплення вакцинами Pfizer та AstraZeneca. А от вакцинація препаратом CoronaVac/Sinovac заборонена жінкам, які годують грудьми.

Вакцинація при алергічних реакціях

Якщо ви знаєте про те, що у вас є алергія на якийсь конкретний препарат, то ознайомтеся зі складом вакцини. Якщо після цього всеодно виникають сумніви щодо вакцинації, то порадьтеся зі своїм сімейним лікарем. У випадку, якщо у вас є алергія на один з компонентів, то щеплення від коронавірусу робити не варто.

При цьому, якщо ви маєте побутову алергію, то вона не є протипоказанням для вакцинації. А людям з алергійним ринітом дозволяють щеплюватися навіть у період загострення хвороби.

Вакцинація при астмі та серцево-судинних захворюваннях, онкології

Громадяни, які мають складні хронічні або онкологічні захворювання, знаходяться у групі ризику і можуть важко переносити коронавірус. Саме тому їм офіційно рекомендують вакцинуватися.

При цьому, якщо людина з онкологією проходить курс імуносупресивної терапії, вакцинація може бути неефективною. У такому випадку просять звертатися до лікаря, щоб визначити найкращий час для імунізації.

Щодо препаратів від коронавірусу, то для цих груп населення дозволено використовувати всі наявні в Україні вакцини.

Вакцинація ВІЛ-позитивних

ВІЛ-позитивні громадяни також належать до групи ризику, тому їм радять робити щеплення від коронавірусу. Наявні в Україні COVID-вакцини не є живими, тобто "повноцінними" вірусами, тому захворювань навіть на тлі імунодефіциту вони не провокують.

Варто зазначити, що вакцинація від коронавірус в Україні є добровільною, тому остаточне рішення залежить виключно від вас.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, найбільше щеплень громадяни отримали препаратом Pfizer, а найменше — вакциною AstraZeneca. Які ще вакцини у фаворитах українів — читайте у матеріалі.