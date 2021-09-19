Pfizer, Moderna чи Sinovac: де і чим прививаються від коронавірусу українці

Щеплення може отримати кожен охочий віком понад 18 років

Україна наближається до позначки у 15% вакцинованого від коронавірусу населення. Зараз отримати щеплення може кожен охочий віком понад 18 років. Як показує статистика, найбільше щеплень громадяни отримали препаратом Pfizer, а найменше — вакциною AstraZeneca.

"Телеграф", спираючись на дані РНБО та Міністерства охорони здоров’я України, розбирався, де і якою вакциною краще зробити щеплення в Україні.

Насамперед варто зазначити, що в Україні вакцинація населення здійснюється такими препаратами від коронавірусу:

Spikevax — Moderna (американська)

Oxford/AstraZeneca (індійська — в Україні SKBio і Covishield)

Comirnaty — Pfizer/BioNTech (американсько-німецька)

Coronavac — Sinovac-Biotech (китайська).

Незалежно від виробника, робити щеплення потрібно двічі.

Якою вакциною щеплюють найчастіше

За попередню добу, від коронавірусу вакцинували 58 605 осіб. З них першу дозу отримали 34 743 особи, повністю завершили курс вакцинації (отримали дві дози) – 23 862 особи. При цьому найбільше громадян обрали для щеплення вакцину виробництва Pfizer (35174), на другому місці Coronavac (15121), на третьому — AstraZeneca (8310). Щеплення іншими вакцинами попередньої доби не проводилися.

При цьому, з початку вакцинації від коронавірусу в Україні (стартувала 24 лютого 2021 року) Pfizer став фаворитом українців майже у всіх регіонах. За статистикою МОЗ, саме цим препаратом зробили найбільшу кількість щеплень — 4108459. На другому місці Sinovac — 3151552 щеплень, третьому — Moderna (2132828 доз), на останньому — AstraZeneca (1993321 щеплень).

Які вакцини найбільше використовують у регіонах України

При цьому, вакцини Sinovac було завезено в Україну найбільше, а Moderna — найменше.

За даними РНБО, з 1 вересня 2021 року в Україну доставляли лише вакцини виробництва Pfizer та Sinovac. Зокрема, Pfizer доставили 1 537 380 доз, а Sinovac — 1 431 000 доз. Можливо саме це пояснює той факт, що Pfizer з-поміж інших вакцин обирають все більше українців.

Поставки вакцин в Україну за вересень 2021 року

Де зробити щеплення в Україні

З вичерпним переліком пунктів щеплень та центрів масової вакцинації від коронавірусу в Україні ви можете ознайомитися за посиланням.

Записатися на вакцинацію можна кількома способами — через сімейного лікаря, або через реєстратуру медзакладу, де діє пункт вакцинації.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", вчені провели експеримент ефективності вакцин Pfizer і CoronaVac і зʼясували, що антитіл після американської вакцини у громадян у 10 разів більше, ніж після китайської.