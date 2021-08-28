Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію

Епідеміолог вважає, що вакцинація повинна бути доступним і зручним для населення інструментом, але в Україні поки що не так

Основна можливість захистити населення України від масштабної хвилі коронавірусу — масова вакцинопрофілактика проти Covid-19. Доступна, а для деяких груп, можливо, й обов’язкова. Таку думку в бесіді з виданням "Телеграф" озвучив кандидат медичних наук, лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

За словами медика, в Україні спостерігається агресивна антивакцинальна кампанія.

"Тут є свої "за" і "проти", однозначно, але на сьогоднішній день єдина можливість захистити себе від смерті від Covid-19, важкого перебігу захворювання — це вакцинація, — заявив Александрін. — І коли населення говорить, мовляв, хтось вакцинувався, але захворів, то потрібно пояснювати наступне. Найголовніше завдання, яке стоїть перед масовою вакцинною профілактикою, полягає не в тому, щоб люди взагалі не хворіли, це неможливо, а в тому, щоб у людей знизився ризик смертності".

Як зазначає епідеміолог, ймовірність летальності в разі вакцинації знижується на 99%, а ризик середнього-тяжкого перебігу захворювання — на 95-97%.

Лікар наголошує на тому, що перш за все щеплення необхідно робити людям із груп ризику. Зокрема, це дозволить уникнути навантаження на систему охорони здоров’я і фінансових ударів по економіці.

"Якщо ми подивимося на охоплення щепленнями населення віком 80+, то це тільки 7%, — зазначає Александрін. — Вакцинальна кампанія просто провалена. Державі не можна розкидатися своїми потужностями. Раз підготували мобільні групи, то вони повинні їздити не по умовних "Епіцентрах" і "Метро" або підприємствах олігархів, а в першу чергу прибувати до колективів, які не можуть собі це дозволити. Це будинки літніх людей, педколективи дитячих садків і шкіл, люди з інвалідністю".

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Лікар вважає, що в організації вакцинопрофілактики в Україні є ряд проблемних моментів. Тоді як вакцинація повинна бути доступним і зручним для населення інструментом.

"Потрібно не хайпувати, наприклад, на тому, що на Левобережці в Києві зробили центр масової вакцинації, тим самим створивши додаткові інфекційні ризики. Тому що людям потрібно сідати в громадський транспорт, перебувати в замкнутому приміщенні... Вже є маса прикладів, як потрібно робити", — говорить лікар.

За його словами, в тій же сусідній Польщі в одному кварталі по 5-6 пунктів вакцинації. Для розгортання подібних пунктів, запевняє медик, підходять і намети, і аптеки, і магазини.

"Вакцинація — звичайна внутрішньом’язова ін’єкція, яка не вимагає якихось складних знань, — пояснює лікар. — Єдине, що потрібно враховувати: медперсонал повинен бути навчений в разі якоїсь реакції з боку одного з компонентів вакцини ввести препарат, який би мінімізував різні наслідки".

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін. Фото: facebook.com/andrii.aleksandrin

Лікар прогнозує, що коли почнеться осінь і новий навчальний рік, діти почнуть більше заражатися коронавірусом. Позаяк школярі переважно переносять інфекцію легко і безсимптомно, то будуть масово інфікувати батьків, близьких і педагогів. Тому Александрін підтримує рішення Міністерства охорони здоров’я заохочувати технікою та іншими призами навчальні установи, де вакциновано більше 80% співробітників.

"Якщо, наприклад, педагог не вакцинувався, відмовився, але раптом захворіє на Covid-19. Давайте подивимося на ситуацію з економічної точки зору, хто тоді повинен нести витрати? Платники податків? Адже держава пропонувала — вакцинуйтеся", — міркує Александрін.

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При цьому епідеміолог підкреслює, що людей потрібно мотивувати.

"Якщо пенсіонери не довіряють вакцинації, то дати кожному по тисячі гривень, вони, повірте, підуть і зроблять щеплення. Але це буде набагато дешевше, ніж потім їх лікувати", — вважає лікар.

Також Александрін відзначає, що існує недовіра до вакцин навіть серед медичних працівників.

"Для мене це дуже дивно. Тут взагалі треба жорстко чинити. Не віриш ти в вакцинацію, не вистачає в тебе знань, якщо ти взагалі це заперечуєш або вважаєш якимось чіпуванням — потрібно забирати ліцензію на медичну практику", — висловив думку епідеміолог.

Крім того, на переконання Александріна, необхідно боротися з антивакцинальними заявами чиновників і депутатів, які висловлюють свою особисту точку зору, непідкріплену фактами і доказами. Можливо, навіть ввести кримінальну відповідальність.

Відзначимо, що з початку кампанії з вакцинації в нашій країні проведено понад 8,6 мільйони щеплень. Населення України становить від 38 до 42 мільйонів.

Як повідомляв раніше "Телеграф", українцям через рік після повної вакцинації від коронавірусної інфекції, ймовірно, нададуть можливість зробити повторне щеплення. При цьому в МОЗ зазначають, що ревакцинація в поточний момент не є обов’язковою.