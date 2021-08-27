Локдаун не за горами: в Минздраве рассказали, когда ждать очередных ограничений

Локдаун можно перенести или же вовсе избежать.

В ноябре 2021 года в Украине снова могут ввести очередной локдаун из-за приближения к красной зоне эпидемиологической опасности.

Об этом в четверг, 26 августа,"ВВС News Украина" сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", — говорит он.

Но, как говорит Кузин, избежать или же вовсе перенести локдаун возможно — для этого украинцам нужно делать прививки и придерживаться социальной дистанции. Таким образом, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь. В лучшем случае его вообще не будет.

По словам Кузина, решение о строгом карантине будет принимать местная власть, но в случае ухудшения ситуации локдаун могут ввести на национальном уровне, и тогда он будет по всей Украине.

Также санврач заявил, что сейчас ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается по всей Украине, но больше всего случаев заболеваний у восточных и западных регионах.

Сейчас про всей Украине уровень заболеваемости в несколько раз выше, чем это было в июле. На данный момент в стране фиксируют приблизительно по 1,5 тыс. новых больных в день. Люди продолжают вакцинироваться и Кузин призывает делать это как можно скорее. Сейчас в Украине прививку от коронавируса получили более 3 млн человек.

Ранее "Телеграф" сообщал о ситуации с коронавирусом у стран-соседей Украины — в России количество заболевших коронавирусом ежедневно приближается к 20 тысячам человек.

Напоминаем, что в Польше объявили о начале 4-й волны коронавируса из-за обострения ситуации с заболеваемостью.

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