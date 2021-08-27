Повторную прививку от коронавируса в Украине будут делать через год

Минздрав не исключает, что препарат от коронавируса можно будет изменить

Через год после после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса украинцам предложат сделать повторную прививку. Минздрав не исключает, что вакцину можно будет изменить.

Об этом в пятницу, 27 августа, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "BBC News".

По его словам, сейчас в Украине гражданам не делают бустерную (третью, вспомогательную) дозу COVID-вакцины, однако основная стратегия Минздрава заключается в том, чтобы провести ревакцинацию населения через год.

При этом Кузин отметил, что достоверной информации о необходимости ревакцинации от коронавируса пока нет.

"Есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает большую иммунную реакцию", — отметил санврач, добавив, что еще неизвестно, будет ли введение третьей дозы вакцины обязательным.

При этом заместитель главы Минздрава не исключает, что во время вакцинации третьей дозой препарат от COVID-19 можно будет изменить.

"Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинации будут рассматриваться также позже", — резюмировал санврач.

Напомним, ранее в компании AstraZeneca заявили, что людям, которые получили прививки их препаратом третья доза — не нужна. При этом данные исследования компании Pfizer показали, что третья доза их вакцины способна повысить титры нейтрализующих антител в 100 раз.

Стоит отметить, что вакцинация в Украине идет достаточно быстрыми темпами. Так, только за прошедшие сутки прививки от коронавируса получили 173 435 человек, из них вторую дозу ввели 117 527 гражданам.

Данные по введенным за минувшие сутки препаратам от коронавируса:

Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине за сутки

С начала вакцинации в Украине прививки получили уже 5 208 200. Чаще всего граждан прививали вакциной КОМИРНАТИ производства Pfizer.

Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине за все время

Ранее "Телеграф" сообщал, что сейчас вакцинироваться от коронавируса в Украине может каждый желающий. Для этого следует обратиться к своему семейному врачу.