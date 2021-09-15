Нові сертифікати вакцинації мають різні терміни придатності: що треба знати

"Жовтий" і "зелений" сертифікати вакцинації вже доступні для українців, в чому їх різниця.

Україна, швидше за все, незабаром перейде в "жовту" зону карантину, а разом з тим почнуть діяти й більш жорсткі обмеження. Втім, Кабмін спробував розвіяти побоювання вакцинованої частини населення, заявивши, що більшість протиепідемічних заходів на них поширюватися не буде. Для того, щоб підтвердити факт вакцинації, досить буде лише пред’явити один з двох сертифікатів, які вже можна отримати через додаток або портал "Дія".

У МОЗ пояснили різницю між новими "жовтими" і "зеленими" сертифікатами.

"Жовтий" сертифікат є свідченням про те, що громадянин отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, "зелений" — що він завершив курс вакцинації.

Є між ними різниця і в "термін придатності".

Так "жовтий" сертифікат буде працювати протягом 120 днів з моменту отримання першої дози вакцини.

"Зелений" же документ матиме силу протягом 365 днів після отримання другого щеплення.

Раніше "Телеграф" писав про те, як отримати цей документ і які труднощі можуть при цьому виникнути.

Відзначимо, що більшість українців, згідно з опитуваннями, не особливо горять бажанням отримувати уколи. При цьому більшість противників вакцинації від COVID-19 переконані, що вакцини погано вивчені. Багато з них також побоюються побічних ефектів.