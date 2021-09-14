"Жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації можна отримати через "Дію": але є проблеми

Нові сертифікати вакцинації від COVID-19 вже доступні в додатку "Дія".

У понеділок, 13 вересня, Кабінет міністр вніс зміни в порядок організації карантинних заходів, які будуть встановлені в разі введення в Україні "жовтої" або "червоної" зон. Новими правками були не тільки введені привілеї для вакцинованої частини населення, але і також представлені два нових внутрішніх сертифіката вакцинації — "жовтий" і "зелений". Обидва з них, згідно із заявою МОЗ, можна отримати через додатки "Дія".

Про різницю між ними та про те, як їх отримати повідомило міністерство у своєму телеграм-каналі.

Для того, щоб отримати сертифікати, необхідно зайти в додатку "Дія" в розділ "Послуги" і вибрати в списку "COVID-сертифікати".

Після цього користувачеві нададуть коротке пояснення того, що це за документи та запропонують дати згоду на передачу персональних даних. Якщо дані про вакцинацію є в реєстрах, то сертифікати з’являться в розділі "Документи".

Як отримати сертифікат вакцинації в додатку Дія

Як отримати сертифікат вакцинації в додатку Дія

Як отримати сертифікат вакцинації в додатку Дія

Отримати документи можна і з ПК, для цього треба пройти аналогічну процедуру на порталі "Дія".

Там же можна сформувати версію сертифіката для друку. При цьому необов’язково роздруковувати документ в кольорі, головне, щоб на ньому було чітко видно QR-код.

Варто зазначити, що користувачі мережі скаржилися на те, що у них виникають труднощі з отриманням цих документів. Зокрема, вони говорять, що "Дія" просто відмовляється створювати цей документ.

Інші користувачі мережі рекомендують в такому випадку звернутися до сімейного лікаря з проханням внести інформацію про вакцинацію ще раз.

Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров’я рекомендував Кабміну ввести "жовту зону" карантину по всій Україні.

У Закарпатській області вже повідомили, що мають намір перейти в "жовту" зону вже з наступного тижня.