В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися

Кабмін надасть вакцинованому населенню більше привілеїв.

Кабінет міністрів обновив постанову про введення карантинних обмежень в Україні та вніс до нього деякі зміни.

Інформація про це з’явилася на сайті МОЗ.

Зокрема сертифікат вакцинації від коронавірусу матиме два варіанти — "жовтий" і "зелений". Перший отримуватимуть ті, хто вакцинувався однієї дозою, а другий — ті, хто закінчив курс вакцинації. Крім того, там буде міститися інформація про результати тесту на COVID-19 або перенесену хворобу.

Такі сертифікати будуть обов’язковими для працівників сфери освіти, адже для повноцінної роботи навчальних закладів в умовах "жовтої зони" карантину треба буде мати не менше 80% щеплених педагогів.

Крім того, такі сертифікати дозволять організаторам масових заходів, а також працівникам музеїв, кінотеатрів, спортзалів та інших уникнути закриття за часів посилення карантинних обмежень.

У "червоній" же зоні карантину для навчальних закладів доведеться мати 100% вакцинованого персоналу (тобто "зелений" сертифікат). Також, в умовах жорсткого карантину, власники "зелених" сертифікатів зможуть без обмежень відвідувати ТРЦ, ринки, заклади громадського харчування та інші громадські місця.

У МОЗ додали, що наявність "жовтого" або "зеленого" сертифікату дозволить людям, які прибувають з-за кордону або з тимчасово окупованих територій, не проходити самоізоляцію.

Постанова Кабміну набуде чинності через сім днів після публікації.

Як повідомлялося раніше, за станом на 13 вересня в Україні повністю закінчили курс вакцинації лише 4,8 мільйона осіб. Ще 1,1 мільйона отримали першу дозу.

При цьому в Україні 56% жителів заявили, що не мають наміру вакцинуватися від коронавірусу.