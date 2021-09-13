В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться

Кабмин предоставит вакцинированному населению больше привилегий.

Кабинет министров обновил постановление о введении карантинных ограничений в Украине и внес в него некоторые изменения.

Информация об этом появилась на сайте Минздрава.

В частности сертификат вакцинации от коронавируса будет иметь два варианта — "желтый" и "зеленый". Первый будут получать те, кто вакцинировался одной дозой, а второй — те, кто закончил курс вакцинации. Кроме того, там будет содержаться информация о результатах теста на COVID-19 или перенесенной болезни.

Такие сертификаты будут обязательными для работников сферы образования, ведь для полноценной работы учебных заведений в условиях "желтой зоны" карантина надо будет иметь не менее 80% привитых педагогов.

Кроме того, такие сертификаты позволят организаторам массовых мероприятий, а также работникам музеев, кинотеатров, спортзалов и других избежать закрытия во времена ужесточения карантинных ограничений.

В "красной" же зоне карантина для учебных заведений придется иметь 100% вакцинированного персонала (то есть "зеленый" сертификат). Также, в условиях жесткого карантина, обладатели "зеленых" сертификатов смогут без ограничений посещать ТРЦ, рынки, общепиты и другие общественные места.

В Минздраве добавили, что наличие "желтого" или "зеленого" сертификата позволит людям, прибывающим из-за границы или из временно оккупированных территорий, не проходить самоизоляцию.

Постановление Кабмина вступит в силу через семь дней после публикации.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 13 сентября в Украине полностью закончили курс вакцинации лишь 4,8 миллиона человек. Еще 1,1 миллион получили первую дозу.

При этом в Украине 56% жителей заявили, что не намерены вакцинироваться от коронавируса.