Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса: названы причины (инфографика)

Среди главных причин недоверие к вакцинам и страх побочных эффектов.

Более половины украинцев по разным причинам не хотят вакцинироваться от коронавируса.

Такие данные следуют из исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии.

Опрос проводился 14-24 августа, в нем приняли участие 2001 человек.

Согласно результатам, в Украине вакцинировались лишь 18,4% граждан, еще чуть более 25% пока не сделали, но планируют.

В то же время противников вакцинации в стране оказалось целых 56,5%.

Из них более половины убеждены, что вакцины в настоящее время плохо изучены, кроме того 45% опасаются побочных эффектов.

Почти 35% убеждены, что вакцинация от болезни не спасет.

Уважительные причины назвали не так уж и много опрошенных. 12% заявили, что не могут получить прививку по состоянию здоровья, а 10,5% отметили, что уже переболели.

Вакцинация от коронавируса в Украине

По данным Минздрава, в Украине с начала кампании по вакцинации было привито 5,9 миллиона человек. Из них 4,8 миллиона завершили курс вакцинации, получив две дозы.

Таким образом, за все время в Украине было введено более 10,7 миллионов доз вакцины.

Как сообщалось ранее, на утро понедельника в стране выявлено 1,2 тысячи новых случаев COVID-19, а число госпитализаций превысило количество выздоровевших от инфекции.