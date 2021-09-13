Госпитализированных больше, чем выздоровевших: статистика коронавируса за сутки

После выходных количество больных несколько снизилось

В Украине по состоянию на утро понедельника, 13 сентября, зафиксировали 1205 новых больных коронавирусом. По сравнению с показателями предыдущих суток это почти вдвое меньше, однако спад количества выявленных больных после выходных уже является традиционным. При этом уровень госпитализаций за минувшие сутки превысил количество выздоровевших.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, в течение предыдущих суток коронавирусом заболели 149 детей и 23 медработника. Кроме того, 833 больных попали в больницу, выздоровели — 758 человек, а еще 18 человек умерли от осложнений COVID-19.

При этом за сутки было проведено 21 474 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР — 10668 методом ИФА — 1659), а еще 9147 человек воспользовались экспресс-тестами.

В региональном разрезе лидером заболеваемости стал Киев (166). Также большое количество новых случаев в Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 317 824 человека;

выздоровели — 2221868 человек;

летальных исходов — 54 360;

проведено ПЦР-тестов — 12 279 748.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут ввести "желтую" зону карантина. В Кабмине говорят, что от полного локдауна страну спасет только массовая вакцинация.