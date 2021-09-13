Через 10 лет в Украине будет 96% антиваксов. Трагедия какая-то

Лишь 34% украинских педагогов завершили процедуру вакцинации.

Украинским школам грозит закрытие, а детей, скорее всего, переведут на дистанционную форму обучения.

Такое мнение высказал главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

"Возвращаясь к важнейшей, на мой взгляд, теме ближайшего будущего — закрытию школ и прочих учебных заведений из-за недостаточного уровня вакцинации.

По информации РБК-Украина, имеющаяся статистика свидетельствует о том, что в желтой и красной зоне большинство школ будет вынуждено закрыться. По информации издания от источников в Кабмине, из 1,3 млн сотрудников образовательных заведений первую дозу получили только 44%, а вторую – 34%. Несмотря на это вводить обязательные прививки для них правительство не планирует.

Тем временем, согласно данным последнего опроса Деминициатив, более 56% взрослого населения Украины не собираются вакцинироваться.

Ну что же, не вводите обязательную вакцинацию и дальше, принесите образование детей в жертву невежеству. Через 10 лет будет 96% антиваксов. Трагедия какая-то", — написал он.

Как сообщалось ранее, в Кабмине заявили, что не будут ограничивать работу бизнеса в "красной зоне" карантина, при условии 100% вакцинированного персонала.