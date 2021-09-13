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Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу: названі причини (інфографіка)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Вакцинація Новина оновлена 13 вересня 2021, 17:48
Вакцинація

Серед головних причин: недовіра до вакцин і страх побічних ефектів.

Більш ніж половина українців з різних причин не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

Такі дані випливають з дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології.

Опитування проводилося 14-24 серпня, в ньому взяли участь 2001 осіб.

Згідно з результатами, в Україні вакцинувалися лише 18,4% громадян, ще більш як 25% поки не зробили, але планують.

Водночас противників вакцинації в країні виявилося цілих 56,5%.

З них більша частина переконані, що вакцини в цей час погано вивчені, крім того, 45% побоюються побічних ефектів.

Майже 35% переконані, що вакцинація від хвороби не врятує.

Поважні причини назвали не так вже й багато опитаних. 12% заявили, що не можуть отримати щеплення за станом здоров’я, а 10,5% зазначили, що вже перехворіли.

Вакцинація від коронавірусу
Вакцинація від коронавірусу

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні з початку кампанії по вакцинації було щеплено 5,9 мільйона осіб. З них 4,8 мільйона завершили курс вакцинації, отримавши дві дози.

Таким чином, за весь час в Україні було введено понад 10,7 мільйона доз вакцини.

Як повідомлялося раніше, на ранок понеділка в країні виявлено 1,2 тисячі нових випадків COVID-19, а число госпіталізацій перевищило кількість людей, що видужали від інфекції.

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