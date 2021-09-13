Через 10 років в Україні буде 96% антиваксів. Трагедія якась

Лише 34% українських педагогів завершили процедуру вакцинації.

Українським школам загрожує закриття, а дітей, швидше за все, переведуть на дистанційну форму навчання.

Таку думку висловив головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина.

"Повертаючись до найважливішої, на мій погляд, теми найближчого майбутнього — закриття шкіл та інших навчальних закладів через недостатній рівень вакцинації.

За інформацією РБК-Україна, статистика свідчить про те, що в жовтій і червоній зоні більшість шкіл буде змушене закритися. За інформацією видання від джерел в Кабміні, з 1,3 млн освітян в навчальних закладах першу дозу отримали тільки 44%, а другу — 34%. Незважаючи на це вводити обов’язкові щеплення для них уряд не планує.

Тим часом, згідно з даними останнього опитування Демініціатив, понад 56% дорослого населення України не збираються вакцинуватися.

Ну що ж, не вводьте обов’язкову вакцинацію і далі, принесіть освіту дітей в жертву невігластву. Через 10 років буде 96% антиваксів. Трагедія якась ", — написав він.

Як повідомлялося раніше, в Кабміні заявили, що не обмежуватимуть роботу бізнесу в "червоній зоні" карантину, за умови 100% вакцинованого персоналу.